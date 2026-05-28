◇卓球 アジア選手権日本代表選考会最終日（2026年5月27日 埼玉・所沢市民体育館）

決勝トーナメントが行われ、女子は今月の世界選手権団体戦代表の長崎美柚（23＝木下グループ）が優勝し、10月のアジア選手権（タシケント）代表入りを決めた。決勝は赤江夏星（21＝日本生命）を3―2の大接戦の末に撃破。世界団体で1試合の出場にとどまった鬱憤（うっぷん）を晴らした。男子は田中佑汰（25＝ファースト）が制し、代表に内定した。

サウスポーから放たれる自慢の剛球に、再び世界の舞台に立たんとする思いを込めた。決勝は第2ゲームが17―19となる死闘。第3ゲームはゲームポイントを握られながら逆転すると、最終ゲームも強気の卓球を貫き勝利。右手を突き上げた。

「大会に入るまでは今日の結果は想像できなかった。驚きの気持ち。自分に全く期待していなかったが、結果的にはうれしく思う」

準優勝だった世界団体は、初戦のイングランド戦1試合の出場にとどまった。中沢監督に出場を志願したが、選考会で敗れ、推薦選手として5番手の選出だったことを理由に突っぱねられた。それでも腐らず、今回は自力で出場権を獲得。1月の全日本選手権を制した張本美和に続く代表入りを果たし、中沢監督も「優勝の原動力になったと思う」と称えた。

卓球界では中堅といえる23歳。今大会の対戦相手も全員が年下で、激しい突き上げを実感する。そんな状況で昨年末から連戦が続き、この数カ月は「自分のコップの水があふれる感覚」と精神的にも限界に達した。今回は直前の海外ツアーには出ず、練習量も調整するなど“水抜き”が奏功。今後も「自分の気持ちに正直に」とマイペースで、アジアの頂点、さらに上を目指す。

《男子・田中佑汰代表入り》田中は決勝で世界団体代表の宇田幸矢（協和キリン）を3―1で破って優勝。全日本王者の松島輝空に続く代表入りを決めて歓喜の涙を流し、「うれし泣きは初めて。ここに懸けてきた」と喜んだ。得意のバックハンドを武器に、23年のアジア選手権で8強入りした実績を持つ。今回のアジア選手権で上位に入れば来年の世界選手権個人戦の代表入りの可能性もあるだけに、「メダルは高い壁だが、そこを目指して頑張りたい」と話した。