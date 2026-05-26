セブンの「1個買うと1個もらえる」5月26日からは「午後の紅茶」や「ファイアワンデイ」無料券登場！飲料の値引クーポンも。
セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。
今回は、2026年5月26日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。
アプリ会員限定でもらえるクーポンも
5月26日から6月1日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。
1つめの対象商品は、キリン「ヘルシア うまみ緑茶」（500ml）です。
1本購入すると、「午後の紅茶 おいしい無糖」「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」（各600ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、「ヘルシア 緑茶」（350ml）も購入対象。ただし、引換対象の「午後の紅茶」のホットは対象外です。
2つめの対象商品は、キリン「ファイアワンデイ」の「ラテ微糖」「ブラック」（各600ml）。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも6月2日から15日まで。【お酒30円引き】
5月22日から6月4日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象のお酒を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●飲みごたえ＜超無糖＞ レモンサワー（350ml／500ml）
●飲みごたえ＜超無糖＞ グレフルサワー（350ml／500ml）
●濃いめのレモンサワー（350ml／500ml）
クーポン利用期間は5月22日から6月18日まで。【ジョージア アシャッチュ30円引き】
5月26日から6月8日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象の「ジョージア アシャッチュ」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●ジョージア アシャッチュ ピーチ（410ml）
●ジョージア アシャッチュ マンゴー（410ml）
クーポン利用期間は5月26日から6月15日まで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ