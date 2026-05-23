CASETiFY×ダンダダンが可愛すぎる♡限定スマホケース＆チャームが登場

グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」から、大人気アニメ「ダンダダン」との初コラボコレクションが2026年5月20日（水）に登場♡オカルンやモモ、ターボババアなど個性豊かなキャラクターたちをデザインしたスマホケースやテックアクセサリーが勢ぞろい。オカルト×青春×バトルのカオスな世界観を、毎日使うデバイスで楽しめる注目コレクションです♪

ダンダダンの世界観を再現♡

「ダンダダン x CASETiFY」コレクションでは、作品を象徴するモチーフやキャラクターを大胆にデザイン。

DAN DA DAN Gold Bars Shake Shake Case

「DAN DA DAN Gold Bars Shake Shake Case」は、オカルンの“金の玉”をモチーフにした数量限定スペシャルプロダクト。対応デバイスはiPhone17 Pro／Pro Maxです。

Turbo Granny Omamori Charm（Blind Pack）

さらに、「Turbo Granny Omamori Charm（Blind Pack）」は、健康運・縁結運・安全祈願運・開運・金運の全5種類を展開。

Turbo Granny Daruma

ターボババアをモチーフにした「Turbo Granny Daruma」は全3種類登場します♡

Madly CHAOTICS - BELOVED STRANGE CHARACTERS

また、「Madly CHAOTICS - BELOVED STRANGE CHARACTERS」では、20種類のステッカーデザインから最大10個まで自由に選び、重ね貼りカスタムも可能。自分だけのケース作りを楽しめます♪

CASETiFY×たまごっちが可愛すぎる♡平成レトロな限定コレクション登場

スマホケース＆アクセも充実

コレクションには、Apple・Samsung・Googleデバイス対応のスマホケースをはじめ、テックアクセサリーも豊富にラインナップ。

スマホケースはMagSafe対応で、「モモ」「オカルン」「星子」「アイラ」「ジジ」など人気キャラクターデザインを展開します。

DAN DA DAN Okarun Golden Ball Snappy™ Grip Stand

Turbo Granny Medley Pattern Ring Holder

さらに、「DAN DA DAN Okarun Golden Ball Snappy™ Grip Stand」や「Turbo Granny Medley Pattern Ring Holder」もMagSafe対応。

日常使いしやすい機能性と、遊び心あふれるデザインを両立しています♡

【価格】

スマホケース：6,050円（税込）～

テックアクセサリー：2,200円（税込）～

限定特典＆販売情報をチェック

「ダンダダン x CASETiFY」コレクションを1点以上購入すると、CASETiFY限定「ダンダダン チェイスカード」を1枚プレゼント♡

【発売日】

オンラインストア：2026年5月20日（水）日本時間11時～

実店舗：2026年5月20日（水）各店舗オープン時間～

【販売店舗】

CASETiFY OSAKA心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

また、5月29日（金）～31日（日）開催のHong Kong Comic Conでは、没入型展示エリアも展開予定です♪

毎日使うデバイスを“推し仕様”に♡

「ダンダダン x CASETiFY」コレクションは、作品のカオスで魅力的な世界観を、スマホケースやアクセサリーで存分に楽しめる特別なラインナップ。

カスタマイズ可能なデザインや限定チャームなど、ファン心をくすぐるアイテムばかりです♡

数量限定アイテムも登場するので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪