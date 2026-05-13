地元・神戸で会見、お相手は同い年の一般男性

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。26歳で現役生活に別れを告げた会見。その最後に、突然の結婚発表を行った。5月5日に一般男性と入籍したという。報道陣も寝耳に水の様子で、会見場は騒然。祝福の拍手に包まれた。

涙のVTR、時折笑いも起きた質疑応答に続き、恩師・中野コーチらのサプライズ登場。坂本の引退会見は和やかな雰囲気で進んでいた。花束が贈られ、会見が締めくくりに入った最後の最後……坂本が自ら驚きのニュースを届けた。

「この場を借りてご報告します。先日結婚いたしました」

まさかの電撃発表。一瞬ざわつき、緊張感が走った報道陣は「結婚」のワードに一斉反応。「おおー！」と声を上げ、祝福の拍手を送った。相手は同い年の一般男性で、大学時代に出会ったという。

「本当に真逆な方で、常に冷静で物事を考えられる人。でも楽しむことを忘れず一緒におもしろいことをしてくれる人。フィギュアスケートの関係者ではないです」

カメラ約30台、100人を超える報道陣が集結。地上波の他、YouTubeなどで複数のメディアがライブ配信するなど、大注目の会見だった。



（THE ANSWER編集部）