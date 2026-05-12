ユベントスとアディダスは5月12日、2026-27シーズンに向けた新しいホームキットを発表した。

クラブの歴史的なシンボルを現代的かつ洗練された視点から再解釈したデザインとなっている。

新キットの核となるのは、伝統ある「ビアンコネーロ（白と黒）」の縦縞だ。新シーズンに向けて、幾何学的な精緻さを生かしたデザインを採用。大胆かつ自信に満ちた印象を与え、クラブの歴史へのオマージュを捧げつつ、現代サッカーの挑戦にふさわしいエネルギーを湛えている。

細部へのこだわりとして、伝説的な選手たちが着用した歴史的なユニフォームからインスピレーションを得た「クラシックなポロカラー」が復活。エレガンスの象徴を現代に蘇らせた。クラブエンブレムやアディダスのロゴ、選手番号には繊細なゴールドのトリミングが施され、美しさを完成させている。機能面ではアディダス独自のテクノロジーを採用。戦略的にメッシュ素材を配置しており、選手たちのパフォーマンスを最大限に引き出すための快適性をもたらすことになる。2019-2020シーズン以来、優勝から遠ざかっているユベントス。新しいユニフォームと共に、来季巻き返しを図る。（FOOTBALL ZONE編集部）