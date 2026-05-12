◆「お薬を飲んでも血圧が下がらない」人が無意識に踏み続けている“あるモノ”

『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した専門医が、科学的根拠に基づいて「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】の習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てるノウハウを紹介する。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。

血圧の乱れは「脳へのSOS」？

ストレス社会から大切な記憶を守るために

「最近、血圧が高めでお薬を飲んでいる」「なんだか物忘れが増えて、将来の認知症が不安……」。そんな中高年の方々にぜひ知っていただきたいのが、自律神経と血圧、そして脳の深い関係です。

実は、血圧の乱れは、大切な脳からの「SOS」かもしれません。

血圧をコントロールする

「アクセル」と「ブレーキ」

私たちの体は「自律神経」という自動制御システムによって守られています。血圧も例外ではありません。活動モードの交感神経が「アクセル」を踏めば血管は縮み、血圧は上がる。リラックスモードの副交感神経が「ブレーキ」を踏めば血管は緩み、血圧は下がる。

私たちの体は、至ってシンプルな構造でバランスを保っているのです。

「踏みっぱなしのアクセル」が招く

高血圧と脳へのダメージ

しかし、現代社会は少し厄介です。鳴り止まないスマートフォンの通知音、終わらない仕事、人間関係の軋轢など、ストレスに満ちた環境では、私たちに「アクセル」を踏み続けることを強います。気づかぬうちに「ブレーキ」は利かなくなり、交感神経が優位な状態が慢性化する。これが“高血圧社会”の正体です。

そして、この「ブレーキが利かない状態」こそが、脳にとって大きな脅威となります。慢性的な高血圧は、脳の細い血管にじわじわとダメージを与え続けます。血流が悪化すると、脳に十分な酸素や栄養が届かなくなり、記憶を整理する力が低下して「もの忘れ」を引き起こしやすくなるのです。放置すれば、将来的な認知機能の低下を招く要因にもなりかねません。

認知機能の衰えを防ぐ！

「ブレーキ」を取り戻す習慣

もの忘れの不安を和らげ、脳と血管を若々しく保つためには、意識的に「ブレーキ」を踏み、副交感神経を優位にさせる時間を作ることが何より大切です。今日からできる簡単なノウハウをご紹介します。

●「ため息」を「深呼吸」に変える：ストレスを感じたら、意識して「フゥーッ」と長く息を吐き出しましょう。息を細く長く吐くことで、副交感神経のスイッチが入りやすくなります。

●夜は「情報」から離れる：寝る前の1時間はスマートフォンやテレビの画面から離れ、脳への情報過多を防ぎましょう。静かな音楽を聴いたり、間接照明で過ごすのがおすすめです。

●「まあいいか」の口癖をもつ：真面目で頑張り屋な人ほど、アクセルを踏み続けてしまいがちです。完璧を求めすぎず、心の緊張を解く言葉を自分にかけてあげることも、立派な脳の保護になります。

「血圧のコントロール」は、単に数値を下げることではなく、あなたの「大切な記憶」を守ることそのものです。今日から少しずつ、心と体のブレーキを上手に使う習慣を始めてみませんか？

※本稿は『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。