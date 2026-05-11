タレント上沼恵美子（71）が11日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。理解できない飲食店のサービスを語った。

同番組で「シャンプーハット」てつじ、同局・北村真平アナウンサーとともに、飲食店での数々の不満をぶっちゃけた上沼。「あのさぁ、ハンバーグが生みたいなのが出て来て」と切り出し、「私嫌いやねん、あれ。割ったら生よ、中。それで“ココで焼け”言うて」と、レアで提供されたハンバーグを客が自席で焼くスタイルを説明した。

そして「あれおいしいか？」と疑問視。「厨房でちゃんと食べ頃にして来い。そのために（調理スタッフが）おるんとちゃうんか」とぶちまけると、てつじは「あんなん、寿司屋で言うたら手巻き寿司をどうぞ、言うてるみたいなもん」と加勢。北村アナも「仕事せぇよってなりますよね」と同意した。

焼くための鉄板や石は、温度が下がると交換されるが、上沼は「いらんわ、あんな石の熱いの。怖い」とも。「そこへ行くことがあっても、普通にできてるやつにする。あれはパフォーマンスか何か知らんけど、間違ってますで」と熱弁していた。