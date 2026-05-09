ジルスチュアート ビューティ「サムシングピュアブルー」限定コレクションが登場♡

ジルスチュアート ビューティから、毎年人気を集める「サムシングピュアブルーコレクション」が2026年5月22日（金）より限定発売されます。今年は青空とつがいの鳥をテーマに、幸福感あふれる香りと透明感をまとえるアイテムが勢ぞろい♡フレグランスをはじめ、ヘアケアやUVアイテム、ベースメイクまで幅広く展開され、初夏をロマンティックに彩ります。

幸せを呼ぶ限定フレグランス

“Something Blue”の言い伝えから着想を得た「サムシングピュアブルー」は、花嫁の幸福感をイメージした特別なコレクション。

ペアやアップルのみずみずしい香りに、ローズやジャスミンが重なり、透明感あふれる香りへと導きます。

ジルスチュアート クリスタルブルーム サムシングピュアブルー オードパルファン

価格：30mL 6,270円（税込）

ジルスチュアート クリスタルブルーム サムシングピュアブルー パフュームド ヘアミスト

価格：30mL 3,960円（税込）

ジルスチュアート クリスタルブルーム サムシングピュアブルー パフュームド ハンド エッセンス

価格：40g 2,640円（税込）

淡いブルーグラデーションのパッケージや、幸せの青い鳥をイメージした限定デザインも魅力。持っているだけで気分が高まるアイテムです♪

シュガードールのトップコートが進化♡25秒速乾でぷるツヤ美爪へ

ヘア＆ボディを優しくケア

ジルスチュアート サムシングピュアブルー ディープヘッドクレンズ N

価格：280g 4,290円（税込）

今年は新たにヘアケアアイテムもラインナップ。幸福感漂うサムシングブルーブーケの香りで、毎日のケアタイムを特別な時間へと変えてくれます。

ディープヘッドクレンズ Nは、シャンプー・トリートメント・頭皮ケアを1ステップで叶えるクリームシャンプー。軽やかなツヤ髪へ導きます。

ジルスチュアート サムシングピュアブルー ヘアミルク

価格：60mL 2,420円（税込）

ジルスチュアート サムシングピュアブルー UVプロテクトスプレー

価格：60g 2,860円（税込）

UVプロテクトスプレーは、逆さでも使える仕様で、髪やうなじまでしっかり紫外線対策できるのが嬉しいポイントです。

SPF50+/PA++++〈顔・からだ・髪用〉

透明感を叶える限定メイク

ジルスチュアート サムシングピュアブルー イルミネイティングジェム セラムプライマー〈美容液化粧下地〉

価格：30mL 3,850円（税込）

SPF40/PA+++

カラー：101 blissful blue（小粒シルバー・ブルーパール）

ジルスチュアート サムシングピュアブルー フェイス & ボディパウダー N

価格：35g 6,050円（税込）

カラー：white（シルバー・ブルー・ピンクパール）／clear blue（ノンパール）／pure pink（ノンパール）

ジルスチュアート サムシングピュアブルー リップブーケ セラム

価格：6mL 3,740円（税込）

カラー：117 cloud embrace（繊細なブルーパール）

ジルスチュアート サムシングピュアブルー マイリップス

価格：3,520円（税込）

カラー：04 sky lullaby（大粒シルバーパール）

化粧下地は、透明感を引き出すライトブルーカラーで、宝石のようなツヤ肌を演出。ティントリップは唇の水分に反応して自分だけのピンク色へ変化し、ナチュラルな血色感を叶えます♡

幸福感に包まれる限定コレクション

青空と幸せの青い鳥をテーマにした「サムシングピュアブルーコレクション」は、見た目の美しさだけでなく、香りや使い心地まで特別感たっぷり。

初夏の透明感メイクやボディケアを楽しみたい方はもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。

幸せを願う想いが込められた限定コレクションで、毎日にときめきを添えてみてはいかがでしょうか♡