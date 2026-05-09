女優の波瑠が、ＭＣを務めた歌番組のオフショットを披露した。

９日までに自身のインスタグラムを更新し「歌の感謝祭ありがとうございました！」と感謝。６日に放送された日本テレビ系音楽特番「１億２０００万人のありがとう 歌の感謝祭」で「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」渡辺翔太と進行を務めた。

「たくさんのありがとうで溢（あふ）れた素敵な番組でした。なかなか経験のないＭＣでしたが、みなさんとても温かくて、私自身、番組を楽しむことができました！」という。

女優の麻生久美子とダブル主演の同局系「月夜行路―答えは名作の中に―」（水曜・後１０時）の主題歌を担当する人気バンド「緑黄色社会」のメンバーと記念撮影。「緑黄色社会の皆さんのパフォーマンスを間近で拝見できて感激でした…。ドラマ月夜行路も後半戦！走り切るぞー！」と気合を入れた。

サテン生地の白いドレスを上品に着こなし、フォロワーは「綺麗ですねぇ」「素敵です」「透明感」「お綺麗すぎます」とほれぼれ。ネット上でも「波瑠ちゃんの白ドレス美しすぎ」の声が寄せられた。

プライベートでは、昨年１２月に俳優の高杉真宙との結婚を発表。２人は２０２３年のドラマ「わたしのお嫁くん」で共演している。

ちなみに夫の高杉も今クール、フジテレビ系「今夜、秘密のキッチンで」（木曜・後１０時）に出演している。