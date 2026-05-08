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【家計の味方】スマホで完結＆ポイント還元！楽天ペイで税金をお得に支払う手順

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。

YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【実演解説】楽天ペイ 請求書払いでのお得な税金•公共料金の支払方法！楽天キャッシュ残高のお得なチャージ方法や期間限定楽天ポイントの使い方も紹介！【PR】」を公開した。動画では、税金や公共料金を自宅にいながらおトクに支払える「楽天ペイの請求書払い」の具体的な手順や、ポイントを賢く獲得するためのチャージ方法を実演解説している。



楽天ペイの請求書払いは、自宅に届く納付書のバーコードやQRコードをスマートフォンで読み取るだけで支払いが完了する便利な機能だ。スマートフォン決済アプリを利用した納税は手数料がかからず自宅で完結するため推奨されているが、動画内では「やり方を間違えると1円もポイントがもらえません」と強い注意喚起がなされた。



実は、楽天ペイの請求書払いにおける決済時自体にはポイント還元がなく、事前に「楽天キャッシュ」へチャージする際のルートを工夫することで、初めてポイントを獲得できるという。動画では、最も簡単で手間がない「楽天カードからの直接チャージ」と、少し手間だが高還元を狙える「ANA Payや楽天Edyを経由するチャージ」の2種類を、実際のスマートフォンの画面操作を見せながら丁寧に解説している。



特に高還元を狙えるルートでは、対応するクレジットカードからANA Payへのチャージ時と、ANA Payから楽天Edyへチャージする際にそれぞれポイントが付与されるため、合計2.0％の還元率を達成できるという。さらに、チャージした楽天キャッシュを使って実際に国民年金保険料を支払う手順も実演され、支払い時に期間限定の楽天ポイントを優先して消化できることも紹介された。



税金や公共料金は高額になることが多く、支払い方法を見直すだけで家計へのプラスのインパクトは大きい。複雑に見えるチャージルートも、動画の手順通りに一度設定してしまえば継続的な節約につながるため、少しでも支出を抑えたい人にとって実践する価値のあるノウハウとなりそうだ。