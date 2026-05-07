◇東都大学野球第4週第3日 青学大10―1東洋大（2026年5月7日 神宮）

青学大は中1日でマウンドに立った今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・鈴木泰成投手（4年）がエースの貫禄を見せた。8回2/3を投げて3安打1失点。10奪三振でリーグトップとなる今季4勝目をマークし、史上初のリーグ7連覇へ、落とせない勝ち点の獲得に大きく貢献した。「今日はフォークが良かった。捕手に首を振って自分で決め球に選ぶくらい自信を持てました」と胸を張った。

中1日の先発登板は2カード連続。立正大との第3週は1、3回戦ともに勝利につなげることはできなかった。安藤寧則藤監督や中野真博コーチから「ストライクゾーンに思い切り投げて、ぶれるのはしょうがない」と背中を押され、「前週を取り返す。もう一度どっしり構えて」と臨んだ。楽天の部坂俊之スカウトも「真っすぐはもちろん、今日はフォークとカーブでカウントが取れている。中1日を差し引いても良い」と評価した。

9回には女房役で、同じく今秋ドラフト1位候補の主将・渡部海捕手（4年）にも待望の今季初アーチが飛び出した。ダメ押しの満塁本塁打に「チャンスで回してくれたので初球を狙っていこうと」と4番らしい勝負強さを見せた。

優勝争いは最終週へ持ち越し。「自分たちは追う立場。全力で行くだけ」とエースは力強く見据えた。（片山 和香）