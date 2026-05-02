汗をかいても快適さが続く。機能性を追求した【チャンピオン】のクルーネックスウェットがAmazonで販売中！
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型崩れしにくいタフな相棒。スポーツから日常まで活躍する【チャンピオン】の万能ウェアがAmazonで販売中！
環境に配慮したリサイクルポリエステル100％素材を採用。従来のコットン素材よりも速乾性と形状安定性に優れており、アクティブなシーンでも型崩れしにくく快適な着心地をキープする。日本企画サイズで設計されており、ジムやランニングなどのトレーニングウェアとしてはもちろん、デイリーユースにも最適な一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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吸汗速乾機能「C VAPOR」を搭載。汗を素早く吸収して乾かすため、運動中もクールで快適な状態を保ち続けられる。トレーニングに集中したい時に最適だ。
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ポリエステル100％の生地は洗濯しても乾きやすく、お手入れが非常に簡単。コットンライクな肌触りを実現しつつ、日常使いに嬉しい機能性を備えている。
動いても洗っても型崩れしにくい形態安定性を備えている。ハードな動きや繰り返しの洗濯にも耐えうるタフな作りで、長く愛用できるのが大きな魅力だ。
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左胸の刺繍ロゴと左袖のトリコロールワッペンがデザインのアクセント。シンプルながらも洗練された見た目で、スポーツシーンから街着まで幅広く対応する。
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