Juice=Juiceが、新作EP『MORE! MORE! EP』を6月24日にリリースする。

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本作には「盛れ！ミ・アモーレ」をはじめ、ライブで人気の「BLOODY BULLET」「甘えんな」を初音源化した楽曲が収録される。さらに、広瀬香美がプロデュースした「クラクラ・クライマックス」、中島卓偉提供の「結論から言ってちょうだい」、新録曲「ギラめきな！」を加えた全6曲が収められる。

ボーナストラックとして、現メンバー11人の紹介ソング「GIRLS BE AMBITIOUS! 2026」のライブテイクも収録される。

初回生産限定盤Aには、16thシングル『全部賭けてGO!!/イニミニマニモ～恋のライバル宣言～』から最新シングル『四の五の言わず颯と別れてあげた/盛れ！ミ・アモーレ』までのMV集に加え、『rockin'on presents ROCK IN JAPAN FES.2025』（2025年9月20日、千葉市蘇我スポーツ公園）のライブ映像を収めたBlu-rayが付属する。さらにフォトブックが封入され、三方背BOX／トールケースサイズ／デジパック仕様となる。

初回生産限定盤Bには、『rockin'on presents COUNTDOWN JAPAN 25/26』（2025年12月29日、幕張メッセ国際展示場）のライブ映像と、「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの？」「盛れ！ミ・アモーレ」の『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンス映像を収録したBlu-rayが付属する。

あわせて、リリースを記念したミニライブ＆お見送り会イベントとPCSCイベントの開催も決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）