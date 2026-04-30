石丸伸二が、いずみとの2ショットでお米券などの配布政策を「最悪」と一蹴し、「血税を何だと思ってんだ」と怒りの政治持論を展開した。

【映像】石丸伸二がデート中に激怒する様子（お相手の女性議員の反応も）

4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

議会が延びてしまいその日に沖縄に帰れなくなったいずみは、リモートでの2ショット相手としてしんじを指名した。

2ショットが始まるや否や、2人はお酒を持って乾杯。昨夜の動きを聞かれたしんじだが、「プレゼント配布がありまして。お米券配布ならぬ」と説明。いずみは、東京に戻る直前、議会の議題がおこめ券だったと明かしていたのだ。するとしんじはスイッチが入ったのか、「ちょっとここで僕が差し込みたいんですけど、あの何とか券配るの、やめぇと」と一蹴。「あれ言ってやって！執行部に。僕が市長就任した時に、コロナ禍でプレミアム商品券を配ったんですよ。あれ最悪で本当に。だって一億円配るのに経費が1千数百万円かかってるんですよ。馬鹿かと。血税何だと思ってんだと思って」と、恋愛トークをそっちのけで行政批判に熱中、いずみももちろん、スタジオメンバーも騒然としていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。