no-buのブラレスウェア新作♡調整パッドで叶う快適美シルエット

締め付けから解放されながら、きちんと感も叶えたい。そんな女性の願いに応える「no-bu（ノーブ）」のブラレスウェアがさらに進化しました♡新たに開発された“調整パッド”により、一人ひとりのバストにフィットする自然な着心地を実現。自宅でも外出先でも心地よく過ごせる、新しいファッションの選択肢として注目を集めています。軽やかで快適な毎日を叶える、今注目のアイテムをチェックしてみてください♪

進化した調整パッドの魅力

no-buの新構造「調整パッド」は、バスト位置に合わせてパッドの位置を自由に調整できるのが最大の特徴です。

従来の固定パッドとは異なり、自分の体に合わせてフィット感を調整できるため、より自然なシルエットを実現。

長さ15cm・横幅14cmの卵型設計で、中央に厚みを持たせつつ外側に向かって薄くなる構造が、バストの丸みに優しく沿います。

さらに約23gと軽量化されており、従来品（約30g）と比べて約24％の軽さを実現。まるで着けていないかのような軽やかさで、特に暑い季節でも快適に過ごせます。

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快適さと安心感を両立

素材にはクッション性のあるウレタンを採用し、柔らかな肌当たりと自然なフィット感を両立。ソフトマジックテープは音や硬さを感じにくく、スムーズな着脱が可能です。

洗濯後も安定した固定力を保つ設計で、日常使いにも安心。さらに透け防止機能も従来同様に備え、薄手のトップスでもバストトップが透けにくい仕様です。

縦方向約19cmの調整幅により、体型やバスト位置の違いにも柔軟に対応。動いてもズレにくく、安心して一日中着用できます。

新作ブラレスウェアラインナップ

ブラレスT EasyCare Box



価格：11,000円

ベーシックで着回しやすく、リラックスからワンマイルまで幅広く活躍。

カラー：グレイッシュライトミント／ベージュ／ネイビー（全3色）

ブラレスニット V



価格：13,800円

落ち感のある素材で大人のカジュアルにぴったりなVネックデザイン。

カラー：グレイッシュブルー／ブラック／レモングリーン（全3色）

ブラレスニット Round



価格：13,800円

きちんと感と抜け感を兼ね備え、オフィスシーンにも対応。

カラー：グレイッシュブルー／ブラック／レモングリーン（全3色）

調整パッドを採用した新作アイテムも登場。日常に取り入れやすい3型がラインナップされています。いずれも公式オンラインストア（no-buECショップ）にて販売されています。

新しい心地よさを日常に♡

no-buのブラレスウェアは、締め付けから解放されるだけでなく、自分に合ったフィット感を選べる新しい時代の服。調整パッドの登場により、さらに多くの女性に寄り添うアイテムへと進化しました。

リラックスタイムはもちろん、外出やリモートワークにも活躍する万能さも魅力♡毎日の快適さを大切にしたい方は、ぜひ一度体験してみてください。

心も体も軽くなる、新しい着心地に出会えるはずです♪