『Pokémon GO』からの発表です。

【映像】『Pokémon GO』からの発表

「『Pokémon GO』にAED設置箇所が「ポケストップ」として登場します！

トレーナーの皆さん

2026年5月1日より、『Pokémon GO』内にAED設置箇所が『ポケストップ』として登場します！

今年10周年を迎える『Pokémon GO』は、スマートフォンの位置情報を活用することで、プレイヤーが現実世界を歩き、発見し、コミュニティとつながる体験を提供してきました。

この現実世界との接点を社会的意義のある取り組みに活かすため、このたび日本AED財団とパートナーシップを締結し、日本AED財団が運営するAEDマップ『AED N＠VI』の情報をもとに、一部のAED設置箇所に『ポケストップ』を設置します。

東京都内約1,000箇所からスタートし、7月中旬までに全国のAED設置箇所のうち約13,000箇所に順次登場予定です。

さらに、AEDをより身近な存在に感じていただけるよう、AED設置情報をもとに設置される『ポケストップ』には、てあてポケモン『パーモット』がデザインされた特別なフォトディスクが表示されます。

『Pokémon GO』を通して身近にあるAEDに気づき、いざという時の備えとなるよう、ゲームを楽しみながら身近なスポットを探してみてください」

（『ABEMA NEWS』より）