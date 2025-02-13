株式会社ポケモンは、2025年4月から開催される2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の会期中、大阪市此花区内の同会場において『Pokémon GO』のイベントを実施することを決定！「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げる大阪・関西万博会場を巡りながら、『Pokémon GO』を通じて、ポケモンとともに生きる未来を感じることができます☆ 大阪・関西万博会場『Pokémon GO（ポケモンGO）』イベント開催