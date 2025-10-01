2025年10月7日（火）より、『ポケットモンスター』とのグラニフオリジナルアイテムが、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売される。＞＞＞ポケットモンスター×グラニフアイテムを写真でチェック！（写真30点）『ポケットモンスター』シリーズは、任天堂が開発した1996年のゲームを起点とするシリーズ。ポケモンと呼ばれる不思議な生き物が生息する世界で、プレイヤーはポケモン同士のバトルを行うトレーナーとし