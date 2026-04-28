「うそつき」グラビアアイドル、サンリオ公式を批判？ 「聞けば済む話」「嘘つきちゃうやろ」厳しい声も
グラビアアイドルの松本みいなさんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。サンリオ公式アカウントのポストを引用し、限定パッケージが届かなかったことへの嘆きを投稿しました。
【写真】松本みいながサンリオ公式を批判？
コメントでは「僕は今日買いましたけどサンリオのパッケージでした」「店舗在庫によるからしゃーない」「オーダー前に限定パッケージが有るか聞けば済む話だな」「なくなり次第終了って記載あるし嘘つきちゃうやろ」「マックまたやってんのか」「店で言わないでここで言うってことはデリバリー？ならしゃーないね」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】松本みいながサンリオ公式を批判？
「店舗在庫によるからしゃーない」松本さんは「うそつき」とつづり、1枚の写真を投稿。チキンマックナゲットの通常パッケージと、ソースが並んでいる様子です。引用したサンリオ公式アカウントの22日の投稿では、「マクドナルドの『チキンマックナゲット15ピース』にサンリオキャラクターズの限定パッケージが登場」と告知しています。限定パッケージではなかったことへの嘆きが伝わってくる内容です。
「わたしより後に買った人はサンリオだった」26日には「わたしより後に買った人はサンリオだったって聞いたからなくなったわけではなさそうなんだけど...」とポストした松本さん。これを見た人からは「そりゃあ店舗によって違う……同じ店舗の話なら話は別ですが」「タイミングが悪すぎたのか…買ってあげたい」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)