既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「ゴールデンウィークの過ごし方と夫婦仲の関係性」に関する意識調査を実施し、その結果を発表しました。

【画像】夫婦仲が悪い…GW、どう過ごす？ 既婚男女のTOP回答は（図解：4枚）

GWの過ごし方と「夫婦仲」の関係性とは…？

調査は4月16〜19日、20〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計2000人から有効回答を得ています。

まず、「GWは夫婦で一緒に過ごしたい？」と質問し、夫婦仲別に集計。夫婦仲が「良い」と回答した人では、90.2％が「（GWは夫婦で一緒に）過ごしたい」と回答し、「過ごしたくない」は9.8％にとどまりました。

一方、「（夫婦仲が）普通」では「過ごしたい」が56.9％、「（GWは夫婦で一緒に）過ごしたくない」が43.1％とほぼ拮抗（きっこう）する結果となりました。

さらに、「（夫婦仲が）悪い」と回答した層では、「（GWは夫婦で一緒に）過ごしたい」は16.4％にとどまり、「過ごしたくない」が83.6％と大きく上回っています。

この結果について同社は、「夫婦仲と『一緒に過ごしたい』という意向は、明確に連動していることが分かります」と分析しつつ、「注目すべきは、『普通』と回答した層でも約4割が『一緒に過ごしたくない』と答えている点です。夫婦関係が悪いわけではなくても、GWのように長時間を共にする状況では、『一緒にいること自体が負担』と感じている人が一定数存在している可能性がうかがえます」とコメントを寄せています。

既婚者の皆さん、GWは夫婦で過ごしたいですか？ それとも……？

