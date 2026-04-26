【漢字クイズ】「謁見」はなんて読む？目上の人に会うこと！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「謁見」はなんて読む？
「謁見」という漢字を見たことはありますか？
「謁」の読み方がポイントです…！
いったい、「謁見」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「えっけん」でした！
謁見とは、 「身分の高い人、または目上の人に会うこと」を意味する言葉のこと。
ちなみに、「謁」という漢字1文字だけでも「身分の高い人に面会する、お目通りする」という意味をもつため、「謁を賜わる」という言い方で「謁見」と同じ意味を表すのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』
ライター Ray WEB編集部