スケボーに乗るスヌーピーが登場！ブルックス ブラザーズ×PEANUTS春夏コレクション発売中
ブルックス ブラザーズとPEANUTSのコラボレーションコレクション「Spring & Summer 2026」が、2026年4月17日から全国のブルックス ブラザーズ店舗、公式オンラインストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionで発売中。アメリカントラッドの代名詞に、スヌーピーたちの遊び心を重ねた春夏版で、“スケボーに乗るスヌーピー”や“スヌーピーのきょうだい”といった新作アートワークが一挙に登場する。
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■スケボーに乗るスヌーピー！スウェットとトートで旬のアートワーク
今季の目玉が、スケートボードに乗ったスヌーピーをチャーリー・ブラウンが引っ張り、飛ぶのがちょっと苦手なウッドストックが羽ばたきながら伴走する限定イラスト。グレーとネイビーの2色展開の「スウェットシャツ」(2万3100円)の胸元に大きくプリントされ、背中の襟元にはブルックス ブラザーズ伝統のゴールデン フリース刺しゅうもさりげなくあしらわれている。
同じアートワークは、アイボリーのコットンキャンバス製「トートバッグ」(1万1000円)にも採用。裏地を省いた軽量設計で、内ポケットとボトルホルダー付きという実用性も備えている。ジャケットからTシャツまで合わせやすく、デイリーユースにちょうどいい。
■スヌーピーに“きょうだい”がいるって知ってた？限定アートの長袖Tシャツ
実は、スヌーピーには7匹のきょうだいがいる。「長袖Tシャツ」(1万5400円)にプリントされているのは、ふさふさの毛並みが愛らしいアンディ、太っちょ体型のオラフ、ヒゲと帽子がチャームポイントのスパイクと、仲良しきょうだいがスヌーピーのドッグハウスの周りに集うアートワーク。今回のコラボレーション限定の描き下ろしで、ほかでは手に入らない貴重な1枚。
袖はリブ仕様で、しっかりとした厚みのあるコットン素材を採用。グレーとホワイトがそろい、一枚でさらっと着てもサマになる。
■色とりどりのシャツに注目。半袖Tシャツで楽しむピーナッツ・ギャング
「半袖Tシャツ」(1万3200円)には、サリー、ライナス、チャーリー・ブラウン、スヌーピー、ルーシー、ペパーミント パティの6人が並ぶアイコニックなプリントを採用。よく見ると、みんな色とりどりのシャツをまとっていて、スヌーピーもホワイトシャツでおめかししている。
背中側の襟元には、ゴールデン フリース刺しゅうをさりげなく配置。こちらもグレーとホワイトの2色展開で、レトロテイストのプリントはトラッドスタイルのアクセントにぴったりだ。
■ブルックス ブラザーズの代名詞・ボタンダウンが、特別な1枚に
1896年誕生の永遠の定番「ポロカラーシャツ」ことボタンダウンシャツを、コラボ仕様にアップデート。左胸に、紺ブレザーと赤いボウタイでドレスアップしたスヌーピーのエンブレム風刺しゅうを配置した「ボタンダウンシャツ」(2万6400円)がお目見えした。
生地はアメリカ製スーピマコットンで織り上げたオックスフォードクロス。ホワイト1色展開で、ゆったりと着られるトラディショナルフィットを採用。オン・オフ問わず長く付き合える1着に仕上がっている。
■夏のセットアップはコレ。ウッドストックだらけのシアサッカー
夏のプレッピースタイルに欠かせないシアサッカー素材のセットアップ。「シアサッカージャケット」(8万6900円)と「シアサッカーショーツ」(3万800円)は、ブルーのストライプ地の全体に、赤いボウタイを結んだウッドストックの刺しゅうをちりばめ、爽やかさと遊び心が同居するデザインに仕上がってる。
ジャケットは裏地を省いた背抜き仕立てで、Tシャツの上に羽織って真夏まで着用可能。ナチュラルショルダー、フラップポケット、フックベント、2つボタンの袖口と、ブルックス ブラザーズの伝統的ディテールはそのまま継承されている。
■大剣にジョー・クール、小剣にウッドストック。タイの裏仕込みに注目
遊び心ある「タイ」(各1万9800円)にも注目。大剣には、スタイリッシュな大学生キャラ「ジョー・クール」(スヌーピーの人気キャラ設定)が、壁に手をついて足をクロスした定番ポーズで刺しゅうされている。小剣の先にはウッドストック。結んだときにチラッとのぞく仕掛けになっている。
ラインナップは3種展開。ブルー・バーガンディーの2本はブルックス ブラザーズ伝統のレップタイで、柄も歴史ある「Mini BB#1」ストライプ。もう1本はシルクでシアサッカー調の風合いを表現した変化球で、セットアップと合わせて涼やかにまとめたい。
■キャップ、キーフォブで小物から取り入れるのもアリ
いきなりジャケットやタイはハードルが高い…という人は、カジュアルな小物から。ベースボールキャップは3型展開で、シアサッカー素材にウッドストック刺しゅうをちりばめた「シアサッカーキャップ」(1万2100円)、ネイビーとタンにスヌーピーエンブレム刺しゅうを配した「キャップ」(各1万1000円)がそろう。
カラフルなシャツをまとったスヌーピーと仲間たちのアートを採用した「キーフォブ」(6600円)は、バッグや鍵まわりのワンポイントに。ボックス付きでギフトにもおすすめ。
■ウィメンズは2型。ボーダーTとホワイトシャツの上品ライン
ウィメンズは、ジョー・クールのワンポイント刺しゅうを配した「ボーダーTシャツ」(1万8700円)と、紺ブレザー姿のスヌーピーエンブレム刺しゅうを添えた「シャツ」(2万6400円)の2型展開。
ボーダーTはグレー×アイボリーとネイビー×アイボリーの2色で、襟裏にはトーナルカラーのゴールデン フリース刺しゅうがあしらわれている。ホワイトシャツは、ブレザーやカーディガンをレイヤードして刺しゅうをさりげなくのぞかせる着こなしも楽しめる。
■先着特典にオリジナルステッカー全6種
発売を記念し、ブルックス ブラザーズ×PEANUTSコラボレーション商品を購入した人に、先着でオリジナルステッカーをプレゼント。全6種類でデザインはランダム配布、数量限定のためなくなり次第終了となる。
大人の遊び心がさりげなく効いて、手持ちのワードローブにひとつ足すだけで装いの表情がぐっと変わる同コレクション。今週末、店舗もしくはオンラインストアで、ひと足先に夏のトラッドスタイルを仕込んでみては。気になるアイテムは早めにチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■スケボーに乗るスヌーピー！スウェットとトートで旬のアートワーク
今季の目玉が、スケートボードに乗ったスヌーピーをチャーリー・ブラウンが引っ張り、飛ぶのがちょっと苦手なウッドストックが羽ばたきながら伴走する限定イラスト。グレーとネイビーの2色展開の「スウェットシャツ」(2万3100円)の胸元に大きくプリントされ、背中の襟元にはブルックス ブラザーズ伝統のゴールデン フリース刺しゅうもさりげなくあしらわれている。
同じアートワークは、アイボリーのコットンキャンバス製「トートバッグ」(1万1000円)にも採用。裏地を省いた軽量設計で、内ポケットとボトルホルダー付きという実用性も備えている。ジャケットからTシャツまで合わせやすく、デイリーユースにちょうどいい。
■スヌーピーに“きょうだい”がいるって知ってた？限定アートの長袖Tシャツ
実は、スヌーピーには7匹のきょうだいがいる。「長袖Tシャツ」(1万5400円)にプリントされているのは、ふさふさの毛並みが愛らしいアンディ、太っちょ体型のオラフ、ヒゲと帽子がチャームポイントのスパイクと、仲良しきょうだいがスヌーピーのドッグハウスの周りに集うアートワーク。今回のコラボレーション限定の描き下ろしで、ほかでは手に入らない貴重な1枚。
袖はリブ仕様で、しっかりとした厚みのあるコットン素材を採用。グレーとホワイトがそろい、一枚でさらっと着てもサマになる。
■色とりどりのシャツに注目。半袖Tシャツで楽しむピーナッツ・ギャング
「半袖Tシャツ」(1万3200円)には、サリー、ライナス、チャーリー・ブラウン、スヌーピー、ルーシー、ペパーミント パティの6人が並ぶアイコニックなプリントを採用。よく見ると、みんな色とりどりのシャツをまとっていて、スヌーピーもホワイトシャツでおめかししている。
背中側の襟元には、ゴールデン フリース刺しゅうをさりげなく配置。こちらもグレーとホワイトの2色展開で、レトロテイストのプリントはトラッドスタイルのアクセントにぴったりだ。
■ブルックス ブラザーズの代名詞・ボタンダウンが、特別な1枚に
1896年誕生の永遠の定番「ポロカラーシャツ」ことボタンダウンシャツを、コラボ仕様にアップデート。左胸に、紺ブレザーと赤いボウタイでドレスアップしたスヌーピーのエンブレム風刺しゅうを配置した「ボタンダウンシャツ」(2万6400円)がお目見えした。
生地はアメリカ製スーピマコットンで織り上げたオックスフォードクロス。ホワイト1色展開で、ゆったりと着られるトラディショナルフィットを採用。オン・オフ問わず長く付き合える1着に仕上がっている。
■夏のセットアップはコレ。ウッドストックだらけのシアサッカー
夏のプレッピースタイルに欠かせないシアサッカー素材のセットアップ。「シアサッカージャケット」(8万6900円)と「シアサッカーショーツ」(3万800円)は、ブルーのストライプ地の全体に、赤いボウタイを結んだウッドストックの刺しゅうをちりばめ、爽やかさと遊び心が同居するデザインに仕上がってる。
ジャケットは裏地を省いた背抜き仕立てで、Tシャツの上に羽織って真夏まで着用可能。ナチュラルショルダー、フラップポケット、フックベント、2つボタンの袖口と、ブルックス ブラザーズの伝統的ディテールはそのまま継承されている。
■大剣にジョー・クール、小剣にウッドストック。タイの裏仕込みに注目
遊び心ある「タイ」(各1万9800円)にも注目。大剣には、スタイリッシュな大学生キャラ「ジョー・クール」(スヌーピーの人気キャラ設定)が、壁に手をついて足をクロスした定番ポーズで刺しゅうされている。小剣の先にはウッドストック。結んだときにチラッとのぞく仕掛けになっている。
ラインナップは3種展開。ブルー・バーガンディーの2本はブルックス ブラザーズ伝統のレップタイで、柄も歴史ある「Mini BB#1」ストライプ。もう1本はシルクでシアサッカー調の風合いを表現した変化球で、セットアップと合わせて涼やかにまとめたい。
■キャップ、キーフォブで小物から取り入れるのもアリ
いきなりジャケットやタイはハードルが高い…という人は、カジュアルな小物から。ベースボールキャップは3型展開で、シアサッカー素材にウッドストック刺しゅうをちりばめた「シアサッカーキャップ」(1万2100円)、ネイビーとタンにスヌーピーエンブレム刺しゅうを配した「キャップ」(各1万1000円)がそろう。
カラフルなシャツをまとったスヌーピーと仲間たちのアートを採用した「キーフォブ」(6600円)は、バッグや鍵まわりのワンポイントに。ボックス付きでギフトにもおすすめ。
■ウィメンズは2型。ボーダーTとホワイトシャツの上品ライン
ウィメンズは、ジョー・クールのワンポイント刺しゅうを配した「ボーダーTシャツ」(1万8700円)と、紺ブレザー姿のスヌーピーエンブレム刺しゅうを添えた「シャツ」(2万6400円)の2型展開。
ボーダーTはグレー×アイボリーとネイビー×アイボリーの2色で、襟裏にはトーナルカラーのゴールデン フリース刺しゅうがあしらわれている。ホワイトシャツは、ブレザーやカーディガンをレイヤードして刺しゅうをさりげなくのぞかせる着こなしも楽しめる。
■先着特典にオリジナルステッカー全6種
発売を記念し、ブルックス ブラザーズ×PEANUTSコラボレーション商品を購入した人に、先着でオリジナルステッカーをプレゼント。全6種類でデザインはランダム配布、数量限定のためなくなり次第終了となる。
大人の遊び心がさりげなく効いて、手持ちのワードローブにひとつ足すだけで装いの表情がぐっと変わる同コレクション。今週末、店舗もしくはオンラインストアで、ひと足先に夏のトラッドスタイルを仕込んでみては。気になるアイテムは早めにチェックを。
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