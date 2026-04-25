RIMOWAシーズナルカラー新作♡鮮やかに彩る最新スーツケース登場

洗練されたデザインと機能性で人気のRIMOWAから、心躍るシーズナルカラーが登場♡2026年春は、エネルギッシュな「オレンジ」と洗練された「マゼンタ」がラインナップに仲間入り。旅の時間をより自分らしく彩る、新しいスタイル提案に注目です。

鮮やかな新色で旅をアップデート

今回のシーズナルカラーは、個性や創造性を引き出す大胆な色使いが魅力。「オレンジ」はポジティブでエネルギッシュな印象を、「マゼンタ」は深みと遊び心を感じさせるカラーです。

さらに、スペインの女優Rossy de Palmaが出演するキャンペーンムービーも公開。色彩豊かな空間の中で表現される世界観が、新作の魅力をより引き立てています。

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機能美を備えたスーツケース

高品質なポリカーボネート製の「Essential」コレクションは、機能性も充実。無段階調整可能なテレスコープハンドルやマルチホイールシステム、TSA承認ロックを搭載しています。

また、内部にはフルジップ式コンパートメントとフレックスディバイダーを備え、整理整頓しながら効率よく収納が可能。生涯保証付きという安心感も魅力です。

Essential キャビン



価格：146,300円（税込）

サイズ：H55×W39×D23cm（カラー：マゼンタ／オレンジ）

容量：36L

Essential チェックインM



価格：169,400円（税込）

サイズ：H67×W43×D24cm（カラー：オレンジ）

容量：60L

Essential チェックインL



価格：183,700円（税込）

サイズ：H77×W50×D26cm（カラー：マゼンタ）

容量：85L

Essential トランクプラス



価格：233,200円（税込）

サイズ：H80×W41×D37cm（カラー：マゼンタ／オレンジ）

容量：101L

バッグ＆アクセも新色で登場

スーツケースだけでなく、レザーバッグコレクション「Groove」からも新色がラインナップ。コンパクトながら洗練されたデザインで、旅先でも日常でも活躍してくれるアイテムです。

Groove クロスボディバッグ スモール



価格：180,400円（税込）

サイズ：H10×W19×D8cm（カラー：オレンジ）

色で楽しむ新しい旅スタイル

鮮やかなシーズナルカラーが魅力のRIMOWA新作は、旅をもっと自由で楽しいものにしてくれる存在♡

機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムで、自分らしいスタイルを表現してみてはいかがでしょうか。新しい季節、新しいカラーとともに、特別な旅を楽しんでください♪