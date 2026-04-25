【GUのピンク】は大人もイケそう！ 40・50代にも推したい♡「優秀トップス」

軽やかで優しげな“ペールピンク”や、愛らしいけれどトーンが控えめな“ハートフェルト・ピンク”が、トレンドカラーとして注目を集めている2026年春夏。今シーズンは、「甘すぎるのはちょっと……」そんなミドル世代も、ピンクアイテムに挑戦しやすそう。今回は【GU（ジーユー）】から、大人コーデに取り入れやすいピンクトップスをご紹介。オンオフ使えるストライプシャツと、最旬レイヤードコーデを楽しめるシアーカーデが登場します。

オンオフ使える！ サッと羽織ってこなれるストライプシャツ

【GU】「ドルマンスリーブストライプシャツ」\2,490（税込）

落ち着いたトーンのピンク色と、知的でシャープな印象を与えられそうなストライプ柄を組み合わせたシャツ。ミドル世代もコーデに取り入れやすく、普段着にもお仕事着にも幅広く活躍しそうです。リラックス感のあるシルエットと、肩まわりにゆとりを持たせたドルマンスリーブがこなれた印象も与え、サッと羽織るだけでサマ見えしそう。体型カバーしながらおしゃれを楽しめるのも嬉しいポイントです。

爽やか大人フェミニンな春のお出かけコーデ

こちらのスタッフさんは、ティアードスカートを合わせて「爽やか大人フェミニン」な着こなしを提案。ピンク × ホワイトの明るく華やかな配色が、シーズンムードを一気に盛り上げます。デコルテを見せたり袖をたくし仕上げたりすることで、こなれ感もアップ。足元はスニーカーでスポーティに決めれば、春のお出かけシーンにもぴったりのコーデが完成です。

着心地も◎ 自由にレイヤードできるシアーカーデ

【GU】「ソフトシアーカーディガンQ」\1,490（税込）

上品な透け感が特徴のシアー素材を使用。春らしく軽やかな着こなしを楽しめるカーディガン。トレンドのレイヤードスタイルも簡単に完成し、着こなしのバリエーションも広がります。センターバックのメローデザインもコーデのアクセントに。公式オンラインストアによると「天然素材のようなふくらみがあることでソフトな着心地」とのこと。ストレスフリーにお出かけできそうです。

カーデ × カーデのレイヤードスタイルが人気！

色違いのシアーカーデを組み合わせたレイヤードスタイルが、スタッフさんたちの間で人気を集めている様子。柔らかな色味のピンクカーデは、カラーものとの相性もバッチリです。ブルーのシアーカーデとのレイヤードスタイルは、華やかさも爽やかさも感じられる春のお手本に。見慣れたジーンズコーデも、今っぽくおしゃれに垢抜けます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。