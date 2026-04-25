え、そんな態度ある？ 高級鮨店でモヤッ、、→ 常連客の一言に救われた話

記念日に高級なお鮨屋さんに来たB子さん夫婦。店員さんに横柄な態度を取られ、落ち込んでしまいましたが、常連らしき男性の言葉に救われたそうです。

緊張しながら入ってみると……？

正直すっかり落ち込んでしまったのですが、こちらの紳士のおかげで前向きな気持ちになれました！ 未熟な私たちですが、こんな風に年齢を重ねていけたらいいねと夫婦で話しました。

【体験者：30代女性・会社員、回答時期：2024年12月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：華緒はな

FTNコラムニスト：大城サラ

イベント・集客・運営コンサル、ライター事業のフリーランスとして活動後、事業会社を設立。現在も会社経営者兼ライターとして活動中。事業を起こし、経営に取り組む経験から女性リーダーの悩みに寄り添ったり、恋愛や結婚に悩める多くの女性の相談に乗ってきたため、読者が前向きになれるような記事を届けることがモットー。