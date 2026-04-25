東京都現代美術館で「エリック・カール展」はらぺこあおむしの原画展示、特別コラボグッズも必見
【女子旅プレス＝2026/04/25】東京都現代美術館で25日より、「エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし」がスタート。世界中で愛される絵本『はらぺこあおむし』の原画をはじめ、カールの創作の軌跡を辿る4章構成の展覧会だ。会期は7月26日（日）まで。
【写真】「エリック・カール展」会場展示室内の様子
「エリック・カール展」は、4章にわたって構成される。サブタイトルの通り、展示は『はらぺこあおむし』の原画からスタートする。絵本が完成する前の構想段階で描かれた「ダミーブック」も展示。第1章に展示されるダミーブック「みみずのウィリーのいっしゅうかん」（複製）は、全部のページを見られる貴重な機会だ。出版された内容とは異なるアイデアや、カールがどのように試行錯誤を重ねて物語を紡いだのか、その思考のプロセスを垣間見ることができる。
第2章以降では、絵本作家になるまでの人生をたどり、第3章はカールの目指した「遊べる本でもあり、読めるおもちゃでもある絵本」を深掘り。主人公と一緒に形を探す本、動物と一緒に体を動かす本など、絵本の世界に入る「しかけ」のある絵本を紹介していく。第4章では日本とカールのつながり、そして彼のアトリエを再現したエリアも。展覧会のメインビジュアルとなる「フレームをもったあおむし」もここで展示される。原画だからこそわかる、筆致や画材の質感まで細やかに鑑賞してほしい。
3階のフォトスポットと1階エリアは写真撮影が可能で、思い出を形に残せるのが嬉しい。また、通路はゆったりとした設計になっており、ベビーカーを押しての鑑賞も可能だ。特定の日にちには「文化体験型託児サービス」も用意されており、小さな子どもの美術館デビューにもぴったりだ。
なお同展は、国内巡回も発表されており、福岡県立美術館（10月23日（金）〜12月20日（日））、あべのハルカス美術館 2027年3月20日（土）〜5月9日（日））を予定している。
特設ショップでは、オリジナルのグッズが多数ラインナップされている。familiar×エリック・カール展 オリジナルデザインTシャツや、ayanofukumuraコラボのガラスアクセサリー（5月1日発売）といったスペシャルなアイテムも並ぶ。このほか、各種アクリルスタンドや飛び出すファイル、ダイカットマグネットなど、可愛いグッズが登場する。（女子旅プレス／modelpress編集）
会期：2026年4月25日（土）〜7月26日（日）
会場：東京都現代美術館 企画展示室 1F/3F
〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1（木場公園内）
TEL：03-5245-4111（代表）
開館時間 : 10:00〜18:00（展示室入場は閉館の30分前まで）
休館日 : 月曜日（5月4日と7月20日をのぞく）、5月7日、7月21日
【観覧料（税込）】
一般：2,300円
大学生・専門学校生・65歳以上：1,600円
中高生：1,000円
小学生以下：無料
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【写真】「エリック・カール展」会場展示室内の様子
◆絵本が生まれるまでの裏側も、4章構成で辿るエリック・カールの世界
「エリック・カール展」は、4章にわたって構成される。サブタイトルの通り、展示は『はらぺこあおむし』の原画からスタートする。絵本が完成する前の構想段階で描かれた「ダミーブック」も展示。第1章に展示されるダミーブック「みみずのウィリーのいっしゅうかん」（複製）は、全部のページを見られる貴重な機会だ。出版された内容とは異なるアイデアや、カールがどのように試行錯誤を重ねて物語を紡いだのか、その思考のプロセスを垣間見ることができる。
第2章以降では、絵本作家になるまでの人生をたどり、第3章はカールの目指した「遊べる本でもあり、読めるおもちゃでもある絵本」を深掘り。主人公と一緒に形を探す本、動物と一緒に体を動かす本など、絵本の世界に入る「しかけ」のある絵本を紹介していく。第4章では日本とカールのつながり、そして彼のアトリエを再現したエリアも。展覧会のメインビジュアルとなる「フレームをもったあおむし」もここで展示される。原画だからこそわかる、筆致や画材の質感まで細やかに鑑賞してほしい。
◆一部写真撮影OK、親子で楽しめる展示空間
3階のフォトスポットと1階エリアは写真撮影が可能で、思い出を形に残せるのが嬉しい。また、通路はゆったりとした設計になっており、ベビーカーを押しての鑑賞も可能だ。特定の日にちには「文化体験型託児サービス」も用意されており、小さな子どもの美術館デビューにもぴったりだ。
なお同展は、国内巡回も発表されており、福岡県立美術館（10月23日（金）〜12月20日（日））、あべのハルカス美術館 2027年3月20日（土）〜5月9日（日））を予定している。
◆ここでしか買えない展覧会オリジナルグッズ
特設ショップでは、オリジナルのグッズが多数ラインナップされている。familiar×エリック・カール展 オリジナルデザインTシャツや、ayanofukumuraコラボのガラスアクセサリー（5月1日発売）といったスペシャルなアイテムも並ぶ。このほか、各種アクリルスタンドや飛び出すファイル、ダイカットマグネットなど、可愛いグッズが登場する。（女子旅プレス／modelpress編集）
■エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし
会期：2026年4月25日（土）〜7月26日（日）
会場：東京都現代美術館 企画展示室 1F/3F
〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1（木場公園内）
TEL：03-5245-4111（代表）
開館時間 : 10:00〜18:00（展示室入場は閉館の30分前まで）
休館日 : 月曜日（5月4日と7月20日をのぞく）、5月7日、7月21日
【観覧料（税込）】
一般：2,300円
大学生・専門学校生・65歳以上：1,600円
中高生：1,000円
小学生以下：無料
【Not Sponsored 記事】