東京スカイツリー(R)でTVアニメ『ブルーロック』との初コラボイベント「BLUE LOCK EPISODE 空 in 東京スカイツリー」が、2026年7月6日(月)まで開催中。GWや初夏のおでかけ先を探している人は、まずはこの記事で全貌をチェックしよう。

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東京スカイツリーと『ブルーロック』の初コラボイベント「BLUE LOCK EPISODE 空 in 東京スカイツリー」


■ブロマイド付き入場券を販売中！6人の誰が当たるかはお楽しみ

ブロマイド付き展望台入場券。全6種ランダムでセブンチケットにて販売中


まず押さえたいのが、「『ブルーロック』ブロマイド付き展望台入場券」。イベント限定の描き下ろしブロマイド(全6種・ランダム)と、天望デッキ&天望回廊の入場券がセットになった特別チケットだ。

ブロマイドのキャラクターは、潔世一、糸師凛、蜂楽廻、千切豹馬、御影玲王、凪誠士郎の6人。サイズは2L(12.7×17.8センチ)で、推し活のコレクションとしても十分な存在感。セブンチケットにて購入できる。

「『ブルーロック』ブロマイド付き展望台入場券」

販売：セブンチケット

入場期間：販売中〜2026年7月6日(月)

料金：大人(15歳以上)3300円〜、こども(6〜14歳)1800円〜

※料金は日ごとに異なる

■天望シャトルから演出開始！「ようこそ、ブルーロックスカイステージへ」

天望シャトル(エレベーター)内「ゲストエントランス」。ホログラムUI風演出で「ブルーロックスカイステージ」へと誘う


地上350メートルの天望デッキへと向かう天望シャトル(エレベーター)に乗り込めば、ホログラムUI風演出で来場者を「ブルーロックスカイステージ」へと連れて行ってくれる。天望回廊フロア445のウェルカムエリアに到着すると、特別仕様の「モニタールーム」がお出迎え。壁面には、潔・凛・蜂楽・千切・玲王・凪の6人のキャラクタービジュアルがモニター風に並び、総指揮官の絵心甚八になった気分を味わえる。

天望回廊フロア445「ウェルカムルーム」。司令塔の椅子に座れば、6人を見渡す指揮官の視点に


■フロア445〜450の回廊全体が「スタジアム」に

地上450メートルの天望回廊「ブルーロックギャラリー」


メインビジュアルといえる仕掛けが、フロア445から450の回廊エリアに広がる「ブルーロックギャラリー」。壁面いっぱいに、ブルーロックを勝ち抜いたストライカーたちが大型ビジュアルで展開する。

折り返しエリアに用意されているのが、ベンチを再現したフォトスポット。サッカーボール、ドリンクボトル、フォーメーションボード、スパイク、タオルマフラー--細部まで作り込まれた小道具が没入感を引き上げる。

フロア450折り返しエリア「スペシャルシート」。BLUE LOCKロゴを背に、選手用ベンチを再現したフォトスポット


■「うるせぇよ天才」名シーン&名セリフが大型壁面に

フロア450スロープの「アーカイブス」。TVアニメ『ブルーロック』の名シーン・名セリフがグラフィティ風に大型展開される


スロープエリアに展開する「アーカイブス」では、TVアニメ『ブルーロック』の名シーン・名セリフが、グラフィティ風デザインで大型ビジュアル化されている。

「うるせぇよ天才 今いいトコなんだよ」「世界一以外いらない」「俺の心は踊らねぇよ」「俺を縛る全てのものを 壊せ…殺せ」--壁面に並ぶフレーズを目で追うだけで、エゴイストたちの戦いが脳内で再生されそうだ。

■ソラカラポイントには「覚醒」演出！絶景フォトスポットも

ソラカラポイント「トップ・オブ・ザ・ステージ」。エゴイストたちの「覚醒」を6色の光で表現


スカイツリー最高到達点のソラカラポイントには、エゴイストたちの「覚醒」を光のエフェクトで表現する演出が登場。自分の推しの「覚醒」体験をぜひ体感してみよう。ソラカラポイントの先には、もう一つのフォトスポットが用意されている。背景は窓越しに広がる東京の街並みで、来場を1枚で証明できるシンボル的なスポットなので、撮り逃し厳禁。

フロア450フォトスポット。「BLUE LOCK×TOKYO SKYTREE」コラボロゴの青いキューブ型オブジェ


■キャラクターと一緒に撮れる、フォトサービスは1枚1700円

限定フォトサービス(1枚1700円)。撮影写真はイベント限定台紙に入れて手渡し


天望回廊フロア445では、キャラクターと一緒に写真が撮れる「限定フォトサービス」(1枚1700円)を実施。撮影した写真はイベント限定台紙に入れて手渡される。台紙には、スカイツリーをバックに6人が躍動するキービジュアルがあしらわれ、コラボの記念にぴったり。撮影のみは無料で参加できるので、まずは雰囲気を味わってから購入を判断するのもアリ。

■地上350メートルのパノラマスクリーンで特別映像を上映

「SKYTREE ROUND THEATER」で『ブルーロック』特別映像を上映


天望デッキフロア350の「SKYTREE ROUND THEATER(R)」では、『ブルーロック』の特別映像(各回約6分)が上映される。窓の外に広がる東京の景色とパノラマスクリーンに映し出される映像が融合する、地上350メートルでしか味わえない没入体験だ。

上映スケジュールは1日3回。4月は19時15分、20時、20時45分。5月から7月は19時30分、20時15分、21時。夜の時間帯限定の特別演出なので、夕方からの来場プランに組み入れたい。

■カフェメニューは前期・後期で入れ替わり！全6キャラのドリンクがそろう

「潔のすっきりメロンパインソーダ」「凛のまろやかヨーグルトドリンク」(各1100円)


天望デッキフロア340「SKYTREE CAFE」では、6人をイメージしたドリンク6種が2026年7月6日(月)までの期間を通して販売される。

「蜂楽のしゅわしゅわパインベリーソーダ」「千切の爽快いちごレモンソーダ」(各1100円)


「潔のすっきりメロンパインソーダ」(1100円)はパイン味のソーダにメロンをあしらったさわやかな一杯。「凛のまろやかヨーグルトドリンク」(1100円)はヨーグルトにブルーベリーを合わせ、凛のクールなイメージとは裏腹に優しい味わい。「蜂楽のしゅわしゅわパインベリーソーダ」(1100円)は甘酸っぱさが特徴、「千切の爽快いちごレモンソーダ」(1100円)は見た目もキュートなピンク。「玲王の贅沢ぶどうソーダ」(1100円)はぶどうトッピング付き、「凪のアイスウインナーコーヒー」(1100円)はレモンの香りで意外なすっきり感。

「玲王の贅沢ぶどうソーダ」「凪のアイスウインナーコーヒー」(各1100円)


フード＆スイーツは前期・後期で入れ替わる。前期(2026年4月9日〜5月24日(日)) は「潔と凛の辛口チーズカレー」(1650円)と「潔と蜂楽と千切のフルーツアイスパフェ」(1540円)。カレーは緑のチーズソースが鮮烈で、SNS映え抜群。

前期メニュー「潔と凛の辛口チーズカレー」(1650円)と「潔と蜂楽と千切のフルーツアイスパフェ」(1540円)


後期(2026年5月25日(月)〜7月6日(月))は「凪と玲王のスパイシー黒カレー」(1650円)と「潔と凛のさわやかアイスパフェ」(1540円)。凪をイメージした漆黒のカレーに玲王の紫ホワイトソースが重なる見た目は、ちょっと攻めたビジュアル。前期と後期で2回行きたくなる。

後期メニュー「凪と玲王のスパイシー黒カレー」(1650円)と「潔と凛のさわやかアイスパフェ」(1540円)


メニュー1品注文ごとに、全10種のオリジナルコースターがランダムで1枚もらえる。数量限定なので、推し狙いなら早めの来場が安全。

コラボカフェメニューの注文で、全10種のオリジナルコースターをランダムで1枚プレゼント


■グッズは缶バッジ・アクスタ・キーホルダー…全16柄展開も

「ブラインドポラショットコレクション」(全16柄・440円)


天望デッキフロア345「SKYTREE SHOP」で販売される限定グッズは、コレクション欲を試される充実ラインナップ。

「ブラインドホログラム缶バッジ」(全16柄・各550円)


中でも注目は「ブラインドポラショットコレクション」(全16柄・440円)と「ブラインドホログラム缶バッジ」(全16柄・各550円)。コラボキービジュアル組とSDキャラ組の2タイプがあり、SDキャラ組は潔・凛・蜂楽・千切・玲王・凪の6人に加え、馬狼や氷織らほかのメンバーもそろう。コンプリートセットも用意されている。

「芝生アクリルスタンド」(全6種・各2640円)


「芝生アクリルスタンド」(全6種・各2640円)は、スカイツリーのシルエットを背景にキャラクターが躍動するデザイン。「ブリスター風キーホルダー」(全6種・各1210円)はカード型で、各キャラクターの背番号入り。デフォルメイラストの「ブラインドアクリルスタンド」(全10柄・1210円)、「プリントクッキー」(1188円)など、価格帯も幅広い。

「ブリスター風キーホルダー」(全6種・各1210円)


「ブラインドアクリルスタンド」(全10柄・1210円)


「プリントクッキー」(1188円)


「スライド缶ラムネ」(全6種・各770円)


3000円以上購入で、6人がスカイツリーを背に躍動する描き下ろしデザインの「オリジナルショッパー」がもらえる。

グッズ購入特典は『オリジナルショッパー』


■夜のスカイツリーが推しカラーに染まる！特別ライティング点灯

各キャラクターをイメージした特別ライティングを点灯


イベント期間中の特定日には、6人をイメージした特別ライティングがスカイツリーを彩る。潔・凛・蜂楽・千切・玲王・凪、それぞれのキャラクターカラーが約5分間で1ループする演出で、シュートが決まった瞬間を表現した光の動きも組み込まれている。

注目はGW期間。2026年5月2日(土)〜6日(振休)と5日連続で点灯される。地上から見上げるもよし、隅田川越しに撮影するもよし、推しの色が灯る夜は狙って訪れたい。

特別ライティング点灯日程

2026年4月：25日(土)　19時15分〜24時

2026年5月：2日(土)、3日(祝)、4日(祝)、5日(祝)、6日(振休)、9日(土)、16日(土)、23日(土)、30日(土)　19時30分〜24時

2026年6月：6日(土)、13日(土)、19日(金)、27日(土)　19時45分〜24時

2026年7月：4日(土)　19時45分〜24時

開催期間は約3カ月。GWの大型連休はもちろん、6月の週末、7月初旬の駆け込みまで、好きなタイミングで押上に足を運んでみてはいかが。

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

(C)TOKYO-SKYTREE

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