『ブルーロック』×東京スカイツリー(R)、潔・凛・凪らが天望回廊に集結！フォトスポットやドリンク、グッズなど初コラボの見どころ全公開
東京スカイツリー(R)でTVアニメ『ブルーロック』との初コラボイベント「BLUE LOCK EPISODE 空 in 東京スカイツリー」が、2026年7月6日(月)まで開催中。GWや初夏のおでかけ先を探している人は、まずはこの記事で全貌をチェックしよう。
【画像】『ブルーロック』×東京スカイツリーをもっと見る
■ブロマイド付き入場券を販売中！6人の誰が当たるかはお楽しみ
まず押さえたいのが、「『ブルーロック』ブロマイド付き展望台入場券」。イベント限定の描き下ろしブロマイド(全6種・ランダム)と、天望デッキ&天望回廊の入場券がセットになった特別チケットだ。
ブロマイドのキャラクターは、潔世一、糸師凛、蜂楽廻、千切豹馬、御影玲王、凪誠士郎の6人。サイズは2L(12.7×17.8センチ)で、推し活のコレクションとしても十分な存在感。セブンチケットにて購入できる。
「『ブルーロック』ブロマイド付き展望台入場券」
販売：セブンチケット
入場期間：販売中〜2026年7月6日(月)
料金：大人(15歳以上)3300円〜、こども(6〜14歳)1800円〜
※料金は日ごとに異なる
■天望シャトルから演出開始！「ようこそ、ブルーロックスカイステージへ」
地上350メートルの天望デッキへと向かう天望シャトル(エレベーター)に乗り込めば、ホログラムUI風演出で来場者を「ブルーロックスカイステージ」へと連れて行ってくれる。天望回廊フロア445のウェルカムエリアに到着すると、特別仕様の「モニタールーム」がお出迎え。壁面には、潔・凛・蜂楽・千切・玲王・凪の6人のキャラクタービジュアルがモニター風に並び、総指揮官の絵心甚八になった気分を味わえる。
■フロア445〜450の回廊全体が「スタジアム」に
メインビジュアルといえる仕掛けが、フロア445から450の回廊エリアに広がる「ブルーロックギャラリー」。壁面いっぱいに、ブルーロックを勝ち抜いたストライカーたちが大型ビジュアルで展開する。
折り返しエリアに用意されているのが、ベンチを再現したフォトスポット。サッカーボール、ドリンクボトル、フォーメーションボード、スパイク、タオルマフラー--細部まで作り込まれた小道具が没入感を引き上げる。
■「うるせぇよ天才」名シーン&名セリフが大型壁面に
スロープエリアに展開する「アーカイブス」では、TVアニメ『ブルーロック』の名シーン・名セリフが、グラフィティ風デザインで大型ビジュアル化されている。
「うるせぇよ天才 今いいトコなんだよ」「世界一以外いらない」「俺の心は踊らねぇよ」「俺を縛る全てのものを 壊せ…殺せ」--壁面に並ぶフレーズを目で追うだけで、エゴイストたちの戦いが脳内で再生されそうだ。
■ソラカラポイントには「覚醒」演出！絶景フォトスポットも
スカイツリー最高到達点のソラカラポイントには、エゴイストたちの「覚醒」を光のエフェクトで表現する演出が登場。自分の推しの「覚醒」体験をぜひ体感してみよう。ソラカラポイントの先には、もう一つのフォトスポットが用意されている。背景は窓越しに広がる東京の街並みで、来場を1枚で証明できるシンボル的なスポットなので、撮り逃し厳禁。
■キャラクターと一緒に撮れる、フォトサービスは1枚1700円
天望回廊フロア445では、キャラクターと一緒に写真が撮れる「限定フォトサービス」(1枚1700円)を実施。撮影した写真はイベント限定台紙に入れて手渡される。台紙には、スカイツリーをバックに6人が躍動するキービジュアルがあしらわれ、コラボの記念にぴったり。撮影のみは無料で参加できるので、まずは雰囲気を味わってから購入を判断するのもアリ。
■地上350メートルのパノラマスクリーンで特別映像を上映
天望デッキフロア350の「SKYTREE ROUND THEATER(R)」では、『ブルーロック』の特別映像(各回約6分)が上映される。窓の外に広がる東京の景色とパノラマスクリーンに映し出される映像が融合する、地上350メートルでしか味わえない没入体験だ。
上映スケジュールは1日3回。4月は19時15分、20時、20時45分。5月から7月は19時30分、20時15分、21時。夜の時間帯限定の特別演出なので、夕方からの来場プランに組み入れたい。
■カフェメニューは前期・後期で入れ替わり！全6キャラのドリンクがそろう
天望デッキフロア340「SKYTREE CAFE」では、6人をイメージしたドリンク6種が2026年7月6日(月)までの期間を通して販売される。
「潔のすっきりメロンパインソーダ」(1100円)はパイン味のソーダにメロンをあしらったさわやかな一杯。「凛のまろやかヨーグルトドリンク」(1100円)はヨーグルトにブルーベリーを合わせ、凛のクールなイメージとは裏腹に優しい味わい。「蜂楽のしゅわしゅわパインベリーソーダ」(1100円)は甘酸っぱさが特徴、「千切の爽快いちごレモンソーダ」(1100円)は見た目もキュートなピンク。「玲王の贅沢ぶどうソーダ」(1100円)はぶどうトッピング付き、「凪のアイスウインナーコーヒー」(1100円)はレモンの香りで意外なすっきり感。
フード＆スイーツは前期・後期で入れ替わる。前期(2026年4月9日〜5月24日(日)) は「潔と凛の辛口チーズカレー」(1650円)と「潔と蜂楽と千切のフルーツアイスパフェ」(1540円)。カレーは緑のチーズソースが鮮烈で、SNS映え抜群。
後期(2026年5月25日(月)〜7月6日(月))は「凪と玲王のスパイシー黒カレー」(1650円)と「潔と凛のさわやかアイスパフェ」(1540円)。凪をイメージした漆黒のカレーに玲王の紫ホワイトソースが重なる見た目は、ちょっと攻めたビジュアル。前期と後期で2回行きたくなる。
メニュー1品注文ごとに、全10種のオリジナルコースターがランダムで1枚もらえる。数量限定なので、推し狙いなら早めの来場が安全。
■グッズは缶バッジ・アクスタ・キーホルダー…全16柄展開も
天望デッキフロア345「SKYTREE SHOP」で販売される限定グッズは、コレクション欲を試される充実ラインナップ。
中でも注目は「ブラインドポラショットコレクション」(全16柄・440円)と「ブラインドホログラム缶バッジ」(全16柄・各550円)。コラボキービジュアル組とSDキャラ組の2タイプがあり、SDキャラ組は潔・凛・蜂楽・千切・玲王・凪の6人に加え、馬狼や氷織らほかのメンバーもそろう。コンプリートセットも用意されている。
「芝生アクリルスタンド」(全6種・各2640円)は、スカイツリーのシルエットを背景にキャラクターが躍動するデザイン。「ブリスター風キーホルダー」(全6種・各1210円)はカード型で、各キャラクターの背番号入り。デフォルメイラストの「ブラインドアクリルスタンド」(全10柄・1210円)、「プリントクッキー」(1188円)など、価格帯も幅広い。
3000円以上購入で、6人がスカイツリーを背に躍動する描き下ろしデザインの「オリジナルショッパー」がもらえる。
■夜のスカイツリーが推しカラーに染まる！特別ライティング点灯
イベント期間中の特定日には、6人をイメージした特別ライティングがスカイツリーを彩る。潔・凛・蜂楽・千切・玲王・凪、それぞれのキャラクターカラーが約5分間で1ループする演出で、シュートが決まった瞬間を表現した光の動きも組み込まれている。
注目はGW期間。2026年5月2日(土)〜6日(振休)と5日連続で点灯される。地上から見上げるもよし、隅田川越しに撮影するもよし、推しの色が灯る夜は狙って訪れたい。
特別ライティング点灯日程
2026年4月：25日(土) 19時15分〜24時
2026年5月：2日(土)、3日(祝)、4日(祝)、5日(祝)、6日(振休)、9日(土)、16日(土)、23日(土)、30日(土) 19時30分〜24時
2026年6月：6日(土)、13日(土)、19日(金)、27日(土) 19時45分〜24時
2026年7月：4日(土) 19時45分〜24時
開催期間は約3カ月。GWの大型連休はもちろん、6月の週末、7月初旬の駆け込みまで、好きなタイミングで押上に足を運んでみてはいかが。
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
(C)TOKYO-SKYTREE
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】『ブルーロック』×東京スカイツリーをもっと見る
■ブロマイド付き入場券を販売中！6人の誰が当たるかはお楽しみ
まず押さえたいのが、「『ブルーロック』ブロマイド付き展望台入場券」。イベント限定の描き下ろしブロマイド(全6種・ランダム)と、天望デッキ&天望回廊の入場券がセットになった特別チケットだ。
ブロマイドのキャラクターは、潔世一、糸師凛、蜂楽廻、千切豹馬、御影玲王、凪誠士郎の6人。サイズは2L(12.7×17.8センチ)で、推し活のコレクションとしても十分な存在感。セブンチケットにて購入できる。
「『ブルーロック』ブロマイド付き展望台入場券」
販売：セブンチケット
入場期間：販売中〜2026年7月6日(月)
料金：大人(15歳以上)3300円〜、こども(6〜14歳)1800円〜
※料金は日ごとに異なる
■天望シャトルから演出開始！「ようこそ、ブルーロックスカイステージへ」
地上350メートルの天望デッキへと向かう天望シャトル(エレベーター)に乗り込めば、ホログラムUI風演出で来場者を「ブルーロックスカイステージ」へと連れて行ってくれる。天望回廊フロア445のウェルカムエリアに到着すると、特別仕様の「モニタールーム」がお出迎え。壁面には、潔・凛・蜂楽・千切・玲王・凪の6人のキャラクタービジュアルがモニター風に並び、総指揮官の絵心甚八になった気分を味わえる。
■フロア445〜450の回廊全体が「スタジアム」に
メインビジュアルといえる仕掛けが、フロア445から450の回廊エリアに広がる「ブルーロックギャラリー」。壁面いっぱいに、ブルーロックを勝ち抜いたストライカーたちが大型ビジュアルで展開する。
折り返しエリアに用意されているのが、ベンチを再現したフォトスポット。サッカーボール、ドリンクボトル、フォーメーションボード、スパイク、タオルマフラー--細部まで作り込まれた小道具が没入感を引き上げる。
■「うるせぇよ天才」名シーン&名セリフが大型壁面に
スロープエリアに展開する「アーカイブス」では、TVアニメ『ブルーロック』の名シーン・名セリフが、グラフィティ風デザインで大型ビジュアル化されている。
「うるせぇよ天才 今いいトコなんだよ」「世界一以外いらない」「俺の心は踊らねぇよ」「俺を縛る全てのものを 壊せ…殺せ」--壁面に並ぶフレーズを目で追うだけで、エゴイストたちの戦いが脳内で再生されそうだ。
■ソラカラポイントには「覚醒」演出！絶景フォトスポットも
スカイツリー最高到達点のソラカラポイントには、エゴイストたちの「覚醒」を光のエフェクトで表現する演出が登場。自分の推しの「覚醒」体験をぜひ体感してみよう。ソラカラポイントの先には、もう一つのフォトスポットが用意されている。背景は窓越しに広がる東京の街並みで、来場を1枚で証明できるシンボル的なスポットなので、撮り逃し厳禁。
■キャラクターと一緒に撮れる、フォトサービスは1枚1700円
天望回廊フロア445では、キャラクターと一緒に写真が撮れる「限定フォトサービス」(1枚1700円)を実施。撮影した写真はイベント限定台紙に入れて手渡される。台紙には、スカイツリーをバックに6人が躍動するキービジュアルがあしらわれ、コラボの記念にぴったり。撮影のみは無料で参加できるので、まずは雰囲気を味わってから購入を判断するのもアリ。
■地上350メートルのパノラマスクリーンで特別映像を上映
天望デッキフロア350の「SKYTREE ROUND THEATER(R)」では、『ブルーロック』の特別映像(各回約6分)が上映される。窓の外に広がる東京の景色とパノラマスクリーンに映し出される映像が融合する、地上350メートルでしか味わえない没入体験だ。
上映スケジュールは1日3回。4月は19時15分、20時、20時45分。5月から7月は19時30分、20時15分、21時。夜の時間帯限定の特別演出なので、夕方からの来場プランに組み入れたい。
■カフェメニューは前期・後期で入れ替わり！全6キャラのドリンクがそろう
天望デッキフロア340「SKYTREE CAFE」では、6人をイメージしたドリンク6種が2026年7月6日(月)までの期間を通して販売される。
「潔のすっきりメロンパインソーダ」(1100円)はパイン味のソーダにメロンをあしらったさわやかな一杯。「凛のまろやかヨーグルトドリンク」(1100円)はヨーグルトにブルーベリーを合わせ、凛のクールなイメージとは裏腹に優しい味わい。「蜂楽のしゅわしゅわパインベリーソーダ」(1100円)は甘酸っぱさが特徴、「千切の爽快いちごレモンソーダ」(1100円)は見た目もキュートなピンク。「玲王の贅沢ぶどうソーダ」(1100円)はぶどうトッピング付き、「凪のアイスウインナーコーヒー」(1100円)はレモンの香りで意外なすっきり感。
フード＆スイーツは前期・後期で入れ替わる。前期(2026年4月9日〜5月24日(日)) は「潔と凛の辛口チーズカレー」(1650円)と「潔と蜂楽と千切のフルーツアイスパフェ」(1540円)。カレーは緑のチーズソースが鮮烈で、SNS映え抜群。
後期(2026年5月25日(月)〜7月6日(月))は「凪と玲王のスパイシー黒カレー」(1650円)と「潔と凛のさわやかアイスパフェ」(1540円)。凪をイメージした漆黒のカレーに玲王の紫ホワイトソースが重なる見た目は、ちょっと攻めたビジュアル。前期と後期で2回行きたくなる。
メニュー1品注文ごとに、全10種のオリジナルコースターがランダムで1枚もらえる。数量限定なので、推し狙いなら早めの来場が安全。
■グッズは缶バッジ・アクスタ・キーホルダー…全16柄展開も
天望デッキフロア345「SKYTREE SHOP」で販売される限定グッズは、コレクション欲を試される充実ラインナップ。
中でも注目は「ブラインドポラショットコレクション」(全16柄・440円)と「ブラインドホログラム缶バッジ」(全16柄・各550円)。コラボキービジュアル組とSDキャラ組の2タイプがあり、SDキャラ組は潔・凛・蜂楽・千切・玲王・凪の6人に加え、馬狼や氷織らほかのメンバーもそろう。コンプリートセットも用意されている。
「芝生アクリルスタンド」(全6種・各2640円)は、スカイツリーのシルエットを背景にキャラクターが躍動するデザイン。「ブリスター風キーホルダー」(全6種・各1210円)はカード型で、各キャラクターの背番号入り。デフォルメイラストの「ブラインドアクリルスタンド」(全10柄・1210円)、「プリントクッキー」(1188円)など、価格帯も幅広い。
3000円以上購入で、6人がスカイツリーを背に躍動する描き下ろしデザインの「オリジナルショッパー」がもらえる。
■夜のスカイツリーが推しカラーに染まる！特別ライティング点灯
イベント期間中の特定日には、6人をイメージした特別ライティングがスカイツリーを彩る。潔・凛・蜂楽・千切・玲王・凪、それぞれのキャラクターカラーが約5分間で1ループする演出で、シュートが決まった瞬間を表現した光の動きも組み込まれている。
注目はGW期間。2026年5月2日(土)〜6日(振休)と5日連続で点灯される。地上から見上げるもよし、隅田川越しに撮影するもよし、推しの色が灯る夜は狙って訪れたい。
特別ライティング点灯日程
2026年4月：25日(土) 19時15分〜24時
2026年5月：2日(土)、3日(祝)、4日(祝)、5日(祝)、6日(振休)、9日(土)、16日(土)、23日(土)、30日(土) 19時30分〜24時
2026年6月：6日(土)、13日(土)、19日(金)、27日(土) 19時45分〜24時
2026年7月：4日(土) 19時45分〜24時
開催期間は約3カ月。GWの大型連休はもちろん、6月の週末、7月初旬の駆け込みまで、好きなタイミングで押上に足を運んでみてはいかが。
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
(C)TOKYO-SKYTREE
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。