既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「結婚によって“失ったもの”」の実態調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】うわ…生々しい… 結婚によって“失ったもの”「異性との出会い」「性行為の頻度」ほかには…？（図解：4枚）

結婚で「何かを失った」既婚者たち

調査は3月25日〜4月1日、20〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「現在の結婚生活の満足度は？」と質問すると、結婚年数「3年未満」では「満足」が46.4％、「どちらかといえば満足」が31.9％で、合計すると78.3％となりました。

一方、結婚年数が「3〜9年」では「満足」と「どちらかといえば満足」の合計が69.9％、「10〜19年」では61.6％、「20年以上」では60.0％という結果に。「満足」と答える割合は、結婚年数の経過とともに低下していることが分かりました。

続いて、「独身時代と比べて何かを失ったと感じる？」と尋ねると、前述の質問で結婚生活について「満足」と答えた人では、「強く感じる」が10.2％、「どちらかといえば感じる」が29.9％で、「何かを失った」と感じる人は合計40.1％でした。

一方、結婚生活に「不満」と答えた人では、「強く感じる」が49.5％、「どちらかといえば感じる」が22.8％で、「何かを失った」と感じる人は合計72.3％に達しています。

また、「何かを失った」と感じると答えた1300人に「独身時代と比べて失ったものは？」と質問すると、最も多かった回答は男女ともに「時間や行動の自由」でした。男性は59.4％、女性は67.4％が回答しており、ほかの項目を大きく上回っています。

次いで、「お金」の割合が高く、男性が42.6％、女性が44.2％でした。ほかに、「異性との出会い」（男性35.1％、女性25.4％）、「性行為の頻度」（男性31.7％、女性25.1％）、「恋愛感情」（男性25.9％、女性29.4％）などが比較的高い結果となっています。

この結果について同社は「何かを失ったと感じる人にとって、結婚による最も大きな変化は、自分の裁量で時間を使い、行動を決められる感覚の縮小であることが分かります」とコメントを寄せています。

既婚者の皆さん、独身時代と比べ、「何かを失った」という感覚はありますか……？