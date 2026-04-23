【マリメッコ】エコバッグや折り畳み傘など！カラフルでかわいい新作でたよ♪

独創的なプリントや色使いが特徴の、フィンランドのデザインハウス「マリメッコ」。

（写真）エコバッグや折り畳み傘など！【マリメッコ】新作コレクション

そんなマリメッコから2026年4月10日（金）より新作コレクションが発売されました。

気になるラインナップをさっそくチェックしてみました♪

「マリメッコ」の新作コレクション！

今回の新作は、エコバッグや折り畳み傘、ヘアクリップなど、日常に取り入れやすい雑貨アイテムが勢ぞろい。

バッグはオレンジ×ピンクの配色が鮮やかなガレリア（Galleria）と、ライトピンクやライトブルーのやさしい色合いのウニッコ（Unikko）デザインが登場。

お買い物にも役立つ「Smart bag」とちょっとしたお出かけに使いたい「Mini Smart bag」の2種類の大きさです。

折りたたむとコンパクトになるので、バッグに忍ばせておけるのもうれしいところ。実用性とかわいさを両立したアイテムです。

ウニッコ柄の折りたたみ傘は、雨の日のお出かけ気分をぐっと明るくしてくれそう。

ヘアクリップには、ピンク、グリーン、ブルーを基調に、配色使いのデザインも展開し、目を引くポップな色使いが揃います。

こちらもウニッコのお花デザインで、存在感も満点です。

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そのほかにもソックスやスカーフなど身の回りのアイテムを中心に展開される本コレクション。

全国のマリメッコストア、日本公式オンラインストアにて販売中です。どのアイテムも、持つだけで気分がぱっと華やぎそう。日常にちょっとした彩りをプラスしたい人は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※価格はすべて税込みです。