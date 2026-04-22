ヴァンズ「ハーフキャブ」のスペシャルモデルがアトモスで発売　300足限定

「ヴァンズ（VANS）」が、「ハーフキャブ（Half Cab）」のスペシャルモデル「Premium Half Cab 33 TPU “TOKYO”」を「アトモス（atmos）」で300足限定で発売する。4月22日から27日までアトモス公式オンラインストアで抽選申し込みを受け付け、4月29日からatmos新宿店および一部店舗、アトモス公式オンラインストアで販売する。また、atmos新宿店では、4月28日から5月6日まで同モデルの発売を記念したポップアップを開催する。ポップアップ初日の4月28日には、発売を記念した入場無料のローンチイベントを実施する。

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同モデルは、日本のプロダクトデザインとクラフトマンシップを取り入れた新しいデザインコンセプトを発信する東京発のデザインチーム「Tokyo Design Collective」がデザインを担当。「TOKYO＝MIX OF CULTURE」をコンセプトに掲げ、アッパーには、レザー、スエード、PVC素材など異なる素材を組み合わせた。ブラックに差し色としてブラウンを加えた1色展開で、価格は1万5950円。

◾️ポップアップ

開催期間：2026年4月28日（火）〜5月6日（水）

会場：atmos新宿店

所在地：東京都新宿区新宿4-1-1 新宿サウスアヴェニュー 1階