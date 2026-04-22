バンダイナムコエンターテインメントは、対戦格闘ゲーム『ドラゴンボール ファイターズ』の新DLCプレイアブルキャラクター「孫悟空（超サイヤ人4・DAIMA）」を収録したDLC「DAIMAパック」の配信を、4月22日に開始した。

【画像あり】『ドラゴンボールDAIMA』のクライマックスで登場した姿が参戦

『ドラゴンボール ファイターズ』は、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Nintendo Switch／STEAM／Windows PCで発売中の対戦格闘ゲームだ。今回配信された「DAIMAパック」を導入することで、「孫悟空（超サイヤ人4・DAIMA）」をバトルやオンラインロビーで使用できるようになる。あわせてキャラクターPVも公開された。

追加される「孫悟空（超サイヤ人4・DAIMA）」は、アニメ『ドラゴンボールDAIMA』のクライマックスで見せた超サイヤ人4の姿の孫悟空。パワフルかつ接近戦を得意とするキャラクターで、低姿勢でダッシュする移動技「ワイルドダッシュ」から様々な技に派生することで強力な攻めが可能となっている。

必殺技には、前進しながらパンチとキックの二連撃をくりだす「ダブルコンビネーション」、相手を真上に蹴り上げる「レイジングストライク」、相手を捕まえて地面に叩き落とす投げ技「パワースイング」、前進しながら相手の攻撃を回避する「クイックムーブ」、回転しながら後方にジャンプする「スーパーバックジャンプ」、回転中に特殊攻撃ボタンで発動する「かめはめ波」などがラインナップされている。

超必殺技には、相手の頭上に移動し渾身のパンチで地面に叩きつける「超閃光拳」と、真上へ強力なアッパーをくりだす「超龍拳」が用意される。

メテオ超必殺技「超かめはめ波」は、拳にパワーを集めて巨大なかめはめ波を放つ技。攻撃ボタンを押し続け、気力ゲージを追加で2本使用することで「超かめはめ波・フルパワー」が発動し、ステージを覆いつくすほどの特大のかめはめ波に変化する。

「DAIMAパック」には、プレイアブルキャラクター「孫悟空（超サイヤ人4・DAIMA）」のほか、同キャラクターのカラーバリエーション12色、Zスタンプ3種、ロビーキャラ3種、プレイヤーカードヘッダー1種が収録される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）