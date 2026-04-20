【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年4月27日〜5月3日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月27日〜5月3日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『良い結果にならないことをしてしまいそうです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
周囲の人達と考え方が噛み合わなかったり、ありがた迷惑なことをしてしまうことがありそうです。一歩引いて状況を見守ってあげることが大事でしょう。仕事や公の場ではそれぞれの目的が違うことを忘れずにいてください。みんな一緒の行動を望むのは難しい時です。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
嫌なことを抱えながら進んでいくしかないようです。相手の悪い癖や変な所がどうしても気にはなってしまうでしょうが、自分の不満はまだぶつけないでいましょう。シングルの方は、友達が少ない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の独特な癖を知ってしまいます。
｜時期｜
4月30日 手応え ／ 5月1日 ライバルに勝つ
｜ラッキーアイテム｜
そうめん
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞