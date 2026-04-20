デリケートなエリアの悩みを内外からケアする、「omamorich（オマモリッチ）」のアイテム

ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「女性の悩みを膣内、デリケートゾーンからケアする」。ニオイやおりもの、摩擦や乾燥によるダメージといったデリケートなエリアの悩みには、日々のケアが大切。内外からケアする2アイテムをご紹介します。

内側も外側も、セルフでやさしくケアする

omamorich（オマモリッチ）「インナーショットジェル（左）、キープモイストジェル（右）」

3種類の乳酸菌※を配合し、膣内環境を考えたケアをするインナーショットジェルと、自然な潤いとベタつきにくいテクスチャーにこだわったキープモイストジェル。ホルモンの乱れや体調不良でバランスを崩しやすいデリケートゾーンの悩みに、内側と外側からアプローチできる。デイリーケアはもちろん、生理前後の敏感な時期にも心強い。いずれも乳酸菌※をベースにしたやさしい処方でありながら、保湿成分をたっぷりと配合しているのも嬉しい。

◎CHECK！

ブランド名は、“お守り”と“リッチ”に由来。信頼感と贅沢なケアでいたわって。

メーカー担当者に聞きました

商品の魅力を深掘り！

女性のためのセルフケアブランド『omamorich』から、膣内洗浄アイテムと潤滑ジェルが発売中。ピルボックス・フェムケアラボの岡本美奈子さんに開発背景を伺った。

お守りのような信頼感で、女性のお悩みに寄り添ってくれる

「女性の心と体は、ライフステージとともに変わるもの。その変化をポジティブにとらえ、不安を和らげてほしいという思いから誕生したブランドです。私自身が卵巣嚢腫になったことも、フェムケアに向き合うきっかけでした。定期的に運動をして食事や睡眠にも気をつけていましたが、婦人科系の疾患は誰にでも起こりうると実感したんです。一方で、普段からセルフフェムケアをしていれば、異変にも早く気づくことができるのではないかと、フェムケアを習慣的に取り入れられるアイテムがあればいいなと思い、商品開発を進めました」

ニオイやおりものの悩みに根本からアプローチしてくれるのが、膣内に挿入して使う「インナーショットジェル」。

「膣内に直接乳酸菌（※）を届けることで、膣内の汚れやおりものなどを洗浄することができます。ニオイやおりものなどの日常的なケアはもちろん、生理の終わりかけの不快感や生理後にも重宝します。生理中は膣内環境が気になりやすいので、終わったタイミングで使用すると膣内環境を心地よくケアすることができます。サウナや銭湯など、膣内に水分が入りやすい環境のあとにもおすすめです」

デリケートゾーンの外側のケアには「キープモイストジェル」を。

「デリケートゾーンの乾燥や不快感をケアできる、ベタつきにくいジェルタイプの保湿アイテムです。カードタイプのスマートなパッケージは、片手でパキッと折ると簡単にジェルが出てくる仕様で、1回使い切りなので衛生的です。美容成分をたっぷりと配合しているため、デリケートゾーンだけでなく、余った場合はボディや顔にも使っていただいて大丈夫です」

一見するとフェムケアアイテムとわからないデザインも好評。

「女性の体はホルモンバランスの変化でゆらぎやすいもの。気になるときにいつでもケアできるように、持ち運び用のポーチに入れておいても違和感のないデザインを意識しました。キープモイストジェルは、持ち歩きやすいサイズ感で、水引をモチーフにしたデザインもこだわりです。ポーチに入れておいていつでも使える、そんな女性のお守りのような存在になれば嬉しいです」

※すべてpH調整剤

話を伺った方

岡本美奈子

ピルボックス・フェムケアラボ株式会社 マーケティング部。

information

omamorich（オマモリッチ）「インナーショットジェル（左）、キープモイストジェル（右）」

左・弱酸性のジェルが入ったスリムなアプリケーター。お風呂上がりなど清潔な状態で注入し、おりものシートと併用するのがおすすめ。［管理医療機器］2g×2本入り \1,089 右・ナプキンによる摩擦で敏感になった時期のケアにも最適。4g×5枚入り \1,760（omamorich）