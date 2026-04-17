【ユニクロ最新チラシ】ゴールデンウィークを爽やかに乗り切る初夏アイテムがお得！上質リネンアイテムやブラトップなどが値下げ中《4月23日まで》

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年4月17日から23日までのチラシは「ゴールデンウィーク準備号！」。連休中のお出掛け、旅行、帰省などあらゆるシーンで活躍する快適ウェアが大集合しています。上質リネンや高機能ボトムス、多彩なラインアップのTシャツ、快適エアリズムなど、機能性とデザイン性を両立した初夏にぴったりのアイテムをお得にゲットできるチャンスです。

中でも特に注目のアイテムを厳選して紹介します。

初夏に大活躍の快適ウェア

●プレミアムリネンシャツ（期間限定価格2990円）

ヨーロッパの上質なリネンを100％使用した涼やかなリネンシャツは、自然素材ならではの素朴な風合いと程良い光沢感が特徴。

楽ちんなのにラフすぎない、上品なのに気負わず着られるリネンシャツは、大人の初夏コーデに外せない1軍アイテム。シンプルなボトムスに合わせるだけでサマになるので、コーデ迷子になったときにも頼れる存在です。

ストライプを合わせれば、カラー展開は全19種！お気に入りのカラーを見つけてみて。

●ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ（期間限定価格1990円）

ウルトラストレッチ機能を持つ素材を使用し、履き心地＆動きやすさは抜群。あらゆるレジャーやスポーツシーンで活躍します。

カジュアルな装いにはもちろん、合わせるトップスや小物次第ではオフィスでも使えるので、1本で何役もこなす汎用性の高いパンツを探している人はマストハブ！

●クレープジャージーボートネックブラトップ（期間限定価格1990円）

今季初登場の「クレープジャージーボートネックブラトップ」は、エレガントなボートネックと女性らしいドレープが美しい大人仕様のブラトップ。カジュアルに寄りがちなタンクトップもコレ1枚できちんと女性らしさをまとえます。

タックインでもアウトでも着られるちょうど良い丈感で着こなしやすく、主役にも名脇役にもなれる1着。

また、細めのスリーブデザインと程よく背中のあいたレーサーバックが特徴の「レーサーバックブラトップ」（1990円）も同じく今季新登場の要注目アイテムです。

その他、「ソフトリブクルーネックT／長袖」（1290円）や「イージーユーティリティパンツ」(2990円)といった春夏の大人カジュアルに欠かせないアイテムや、人気の「エアリズムウルトラストレッチセット」(1990円)、動きやすく快適な「ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ」(1290円)などのキッズ商品も期間限定の特別価格で登場しています。

さらに集英社創業100周年を記念した「漫画UT」（1990円）は待望の新作が登場するほか、「エアリズムブラタンクトップ」（1990円）をはじめとしたエアリズム商品もいくつか値下げされているので、チェックしてみてくださいね。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部