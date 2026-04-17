【GU】全部1000円台！春夏に大活躍の期間限定セールアイテム3選《4月23日まで》

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年4月17日から23日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。

編集部のおすすめ3アイテムを紹介します。

「細見えする」と好評

リブプルオンパンツ

さっとはけてキマるプルオン型のパンツで、微フレアなシルエットとリブ素材が「細見えする」と好評です。

公式サイトのクチコミでは、「生地もサラッとしてとても履きやすいです」「やわらかい素材で気持ち良く着心地良いです」など、着心地のよさも評価されています。ルームウェアとして愛用している人も見かけます。

23日までのアプリ会員限定価格は1290円です。

サテンパジャマ（半袖＆ショートパンツ）

上品な光沢感となめらかな風合いが特徴のサテン素材を使用した夏向けパジャマです。パステルカラーの無地、レモン柄、ドッグ柄など、さまざまなデザインがあります。

23日までのアプリ会員限定価格は各1990円です。

コクーンショルダーバッグ

A4サイズがすっぽり入る、使い勝手のよいサイズ感のショルダーバッグです。前面の左右に2つの外ポケットと、2つの内ポケットがあります。

公式サイトのクチコミでは、「通勤にちょうど良い大きさ」「サイズが丁度良く、容量も大きめで沢山入る」「かなり機能性あるバッグだと思います」と好評です。サイズ感や収納力の高さが支持されています。

23日までのアプリ会員限定価格は1990円です。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）