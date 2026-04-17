【西友】4月21日限定で「国産うなぎ」が1尾1717円！最新チラシでお買い得品をチェック《23日まで》

スーパーの「西友」は、2026年4月17日から23日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

総菜コーナーのお買い得品は？

まずは、総菜コーナーのお買い得品をチェック。ポテトサラダ以外は11時からの販売です。

●野菜のうま味！自社製ポテトサラダ（中）

1パック214円

●ねぎたっぷり油淋鶏

1パック430円

●合鴨スモークパストラミ

1パック430円

●豚ロースかぶり重

1パック538円

新発売のお菓子もお買い得

お菓子やスイーツのお買い得品も見逃せません。注目商品を紹介します。

●カルビー ポテトチップス うすしお味／コンソメパンチ（各84円）

●グリコ プリッツ 旨塩レモン（117円）

※4月7日新発売

●山崎 生パイコロネ（牛乳ホイップ）／生ドーナツ（牛乳ホイップ）（各150円）

4月21日限定の「国産うなぎ長焼き」

4月21日は春の土用の丑の日。21日限定で「国産うなぎ長焼き（1尾）」（1717円）を販売します。うなぎを食べたい人は要チェックです。

ほかにもお買い得品は多数あるので、西友ユーザーはチラシをチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）