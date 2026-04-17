1人1枚ゲット推奨ーーッ！【ユニクロ】今買って長く使えそう♡「今っぽカーデ」

日中は暖かい日が増えたけれど、朝晩の気温差や日差しが気になるところ。そんな時に重宝するのはサッと羽織れるカーディガン。これから買うなら、【ユニクロ】から登場したアイテムが狙い目かも。今回はポロ襟やシアー素材など、トレンドを押さえたアイテムをご紹介します。

きちんとシーンにも使えるポロ襟カーデ

【ユニクロ】「リブポロカーディガン」\2,990（税込・セール価格）

きれい見えが狙えるポロ襟デザインのカーディガンは、プライベートはもちろんオフィスシーンにも対応できそう。涼しげなシアー素材が使われており、さりげなく抜け感を演出してくれます。羽織りとしてTシャツと合わせたり、ボタンを留めてプルオーバー風に着たり、1枚あればスタイリングの幅が広がりそう。暑くなってきた季節には、タンクトップに肩掛けしてコーデのアクセントにするのもおすすめ。

大人が着やすい！ レース風ニットのシアーカーデ

【ユニクロ】「シアーレースクルーネックカーディガン」\2,990（税込）

一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれる半袖カーディガン。繊細なレース風の編み地が、軽やかな質感の中に上品さを感じさせます。ベーシックなクルーネックデザインながら、今っぽいショート丈がこなれ見えをサポート。安心感のある袖丈で自然な二の腕のカバーも狙えます。ティアードワンピと合わせた甘めコーデや、スウェットパンツでリラックスモードに仕上げるのも◎

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M