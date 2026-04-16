「どんぶらこ」しないの!?昔話に”タイパ”を求めたら子どもに見せられない別作品に…「ショートカットしすぎ」とツッコミ殺到【作者に聞く】
【4コマ漫画】「忙しい人のための桃太郎」を読む
「むかしむかしあるところに…」で始まる昔話も、現代の“タイパ重視”で再構築したらどうなるのか。そんな無茶な発想を本気でやったのが、津夏なつな(@tunatu727)さんの4コマ作品だ。電子書籍「4コマ1000本ノック」に収録された「忙しい人のための浦島太郎」と「忙しい人のための桃太郎」は、物語を極限まで圧縮した結果、原型すら怪しくなるギャグに仕上がっている。
「浦島太郎」は、亀を助けるおなじみの場面からスタートするものの、次の瞬間にはもう終盤へ突入する。感謝する亀がなぜか煙を吐き、そのまま主人公は老人に――。竜宮城？そんなものは最初からなかったかのようにスキップされる。あまりの省略ぶりに「いやそこ一番大事！」とツッコミたくなるが、それすら追いつかないスピード感だ。
■桃太郎、出番ほぼゼロで鬼退治完了!?
さらにカオスなのが「桃太郎」。なんと「どんぶらこ、どんぶらこ」の有名フレーズすら登場しないまま、鬼退治が終わる。もはや桃から生まれるくだりすら危ういレベルで、気づけば物語が完結している。“タイパ最高”どころか、“ストーリー最短記録更新”と言いたくなる展開だ。読者からも「太郎どこ行った？」「ショートカットしすぎ」とツッコミが殺到したのも納得である。
■「乱暴に終わるしかない」そこに生まれる笑いの正体
津夏さんは「4コマだけで完結させようとすると、どれも乱暴に終わらせるしかなくなるのがおもしろい」と語る。結末は同じでも、過程を削るだけでまったく違う物語に見える――そんなズレが笑いを生むポイントだという。実際、「浦島太郎」は強引なバッドエンドで破綻の笑いを生み、「桃太郎」はハッピーエンドだけを残して、逆に“そこに至る過程を想像させる”構造になっている。この対比もまた絶妙だ。
■オチから作るか、状況から作るか…4コマの奥深さ
4コマ制作について津夏さんは、オチ先行とシチュエーション先行の2パターンがあると明かす。オチから考える場合は、そこに至る過程を変えることで“天丼”ネタが生まれ、読者の期待にも応えやすい。一方、状況からオチを考える場合は「結構苦戦します(笑)」とのことだが、3コマ目で一度落として、4コマ目でさらにオチを重ねることで強引に笑いを作ることもあるという。その試行錯誤こそが、この絶妙な“雑さと完成度のバランス”を生み出している。
もはや昔話なのか何なのか分からなくなるほどの圧縮劇。そのスピード感とズレを、ぜひ体感してほしい。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
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