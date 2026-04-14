堀未央奈「超最強日焼け止め」顔にも全身にも使用する愛用UVアイテム
堀未央奈さんが自身のYouTubeチャンネルに『コスメ狂いによる一軍ベスコス紹介 リアルに愛用しているコスメたち最新ver 美白UVケア/美肌ファンデ/今っぽリップ』の動画を投稿。この中で、ご自身の一軍コスメを紹介してくれました。
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■メイク下地
動画内で紹介されたのはこちら。
AHRES/ハイドレクター UVマスク 税込4,620円（公式サイトより）
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みずみずしい質感の付け心地で、紫外線対策しながら潤いも叶えるUV美容液。
堀さんはこちらについて「下地っていうか、なんて言うんだろう？本当美容液なんです」「めっちゃベタつかないし、すごい保湿力があって」とうるおいのある質感を説明。
また、「これは香りもめっちゃ良いんですよ」「高級ホテルのバスタブみたいな匂い」と上品な香りもお気に入りの様子。
そして、塗り心地のベタつかなさを評価しながら「顔にも全身にも塗ってます」「超最強日焼け止め、これは本当におすすめします」と熱弁してました！
■動画もチェック
動画内ではその他にもさまざまな愛用品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。