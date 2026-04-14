まるで忠犬ハチ公!?夜中に出かけた飼い主の帰りを待つ柴犬・はちくんが健気すぎる
表情豊かで愛らしい柴犬のはちくんを主人公に、青森県での何気ない日常を切り取った映像が人気のYouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」。毎日20時に更新されている動画は“素材のよさ”を活かしたシンプルな編集で、肩肘張らずにゆるく楽しめると好評！2026年4月現在で、チャンネル登録者数はなんと28万人以上を誇っている。そんな「はちくん」の家では先日、パパさんが急に夜出かけることになったのだそう。そこで、その日の様子をチャンネルを運営するママさんに聞いてみた！
【写真】明け方に帰宅し、柴犬3匹から熱烈歓迎されている最中のパパさん
--動画の日はパパさんが急に出かけたそうですが、何があったのでしょうか？
【はちくんママ】この日の夜、八戸市に住んでいる叔父さんが病気で亡くなってしまったと連絡があり、パパが母親を連れて急きょ八戸市へ行くことになったんです。その日は金曜日で、母親やほかの親戚もみんなすでにお酒を飲んでいて…しかも夜中だったこともあり、八戸市には車で行くしかなかったようです。そこで、お酒を飲んでいなかったパパに白羽の矢が立ちました。
ちなみにこの日、実家の柴犬・Qちゃんが我が家にお泊まりをしていたのも同じ理由です。その叔父さんの諸々の手続きのために母親が八戸市によく行っていたので、母親もQちゃんも安心できるように我が家にお泊まりにきてもらっていました。
--パパさんが出かけたあと、はちくんはしばらく玄関に佇んでいましたが、こうした行動はよくありますか？
【はちくんママ】あまりないですね。いつもは車が見える窓のほうへ移動してそこで待つことが多いです。このときは夜中だったので外は見えないし、はちもいつもと違う様子を感じて玄関にいたのかなと思っています。
--この日の夜は地震もあったそうですが、はち家の皆さんは大丈夫でしたか？また、はちくんの様子はどうでしたか？
【はちくんママ】我が家はわりと新しい家だということもあり、小さな揺れだと気づかないことが多くて。今回は揺れが長かったとは思いますが、はちは揺れよりも緊急地震速報の音に怖がっている気がします。急に大きな音が鳴って不安になって、玄関からリビングに来たのかなと。リビングではママの近くで過ごし、落ち着いたらまた玄関に戻っていましたね。
ちなみに、我が家の犬や猫たちのなかで一番地震を怖がっているのは、はちです。2025年12月の青森県東方沖地震では震度4近くあり、そのときははちも妹柴のいちごも怖がっていましたが、今回はいつも通りでした。猫たちはいつも、全く気にしてないですね。
--パパさんが帰ってきたら、パパさんにべったりのはちくんがかわいかったです。やはり、寂しかったのでしょうか？
【はちくんママ】そうですね、寂しかったんだと思います。いつもママかパパに寄り添って寝てることが多くて、夜中突然いなくなって不安も爆発していたんじゃないかなって。動画に映っているのは一部分で、朝はずっとパパの隣にいました(笑)。
--ありがとうございました！
取材協力：よりめのはちくん。( https://www.youtube.com/channel/UCMMhK-o0Txrl_a7ta4YvuQQ )
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--動画の日はパパさんが急に出かけたそうですが、何があったのでしょうか？
【はちくんママ】この日の夜、八戸市に住んでいる叔父さんが病気で亡くなってしまったと連絡があり、パパが母親を連れて急きょ八戸市へ行くことになったんです。その日は金曜日で、母親やほかの親戚もみんなすでにお酒を飲んでいて…しかも夜中だったこともあり、八戸市には車で行くしかなかったようです。そこで、お酒を飲んでいなかったパパに白羽の矢が立ちました。
ちなみにこの日、実家の柴犬・Qちゃんが我が家にお泊まりをしていたのも同じ理由です。その叔父さんの諸々の手続きのために母親が八戸市によく行っていたので、母親もQちゃんも安心できるように我が家にお泊まりにきてもらっていました。
--パパさんが出かけたあと、はちくんはしばらく玄関に佇んでいましたが、こうした行動はよくありますか？
【はちくんママ】あまりないですね。いつもは車が見える窓のほうへ移動してそこで待つことが多いです。このときは夜中だったので外は見えないし、はちもいつもと違う様子を感じて玄関にいたのかなと思っています。
--この日の夜は地震もあったそうですが、はち家の皆さんは大丈夫でしたか？また、はちくんの様子はどうでしたか？
【はちくんママ】我が家はわりと新しい家だということもあり、小さな揺れだと気づかないことが多くて。今回は揺れが長かったとは思いますが、はちは揺れよりも緊急地震速報の音に怖がっている気がします。急に大きな音が鳴って不安になって、玄関からリビングに来たのかなと。リビングではママの近くで過ごし、落ち着いたらまた玄関に戻っていましたね。
ちなみに、我が家の犬や猫たちのなかで一番地震を怖がっているのは、はちです。2025年12月の青森県東方沖地震では震度4近くあり、そのときははちも妹柴のいちごも怖がっていましたが、今回はいつも通りでした。猫たちはいつも、全く気にしてないですね。
--パパさんが帰ってきたら、パパさんにべったりのはちくんがかわいかったです。やはり、寂しかったのでしょうか？
【はちくんママ】そうですね、寂しかったんだと思います。いつもママかパパに寄り添って寝てることが多くて、夜中突然いなくなって不安も爆発していたんじゃないかなって。動画に映っているのは一部分で、朝はずっとパパの隣にいました(笑)。
--ありがとうございました！
取材協力：よりめのはちくん。( https://www.youtube.com/channel/UCMMhK-o0Txrl_a7ta4YvuQQ )
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