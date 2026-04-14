ダウン症の書家金澤翔子さんのインスタグラムは4月13日、「重要なお知らせ」と題した文書を発表。12日のNHK「あさイチ」の放送内で「書家を引退」と紹介されたことについて、「誤った内容」で「従来通り継続して作家活動を行っています」と引退を否定しました。



【写真】金澤翔子さん「重要なお知らせ」 NHK番組内での謝罪も告知した

「株式会社アトリエ翔子」名で発表した文書は、「本日4/13（月）に放送されたNHKあさイチ番組内におきまして、金澤翔子が引退したとの誤った内容が放送されました」と放送内容を否定。



現在の活動について「現在は、新たな作品制作は終了しましたが、展覧会の開催や、イベント等での揮毫パフォーマンスは従来通り継続して作家活動を行っています」とし、「4／14（火） 同番組内におきまして、お詫びと情報の訂正がございます。関係者ならびにファンの皆様にはご迷惑とご心配をおかけしまして、お詫び申し上げます」と伝えました。



NHK「あさイチ」番組公式サイトでは「おことわり」を掲載し、「4／13（月）にお伝えした『障害のある人が大人になってから』の特集で『金澤翔子さんが書家を引退』とお伝えしましたが、誤りがありました。新たな作品の制作はやめられましたが、展覧会の開催やイベントでの揮毫パフォーマンスは続けられており、作家活動は継続されています。金澤翔子さんはじめ、関係者の方々、ファンの皆さま、大変失礼しました」と謝罪。14日の放送冒頭でも鈴木奈穂子アナウンサーが同内容を読み上げ、お詫びしました。



金澤さんのインスタアカウントには、ファンから「びっくりしました」「引退でなくてよかった！」「間違いでよかった」「安心しました」「これからも応援します！」などの声が寄せられています。