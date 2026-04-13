「なんか隠してない…？」“嘘のつき方”に出る男性の本音
男性の話を聞いてて「なんか隠しているかも」と感じたことはありませんか？はっきり証拠はないのに、どこか引っかかる。その違和感、実は当たっていることが多いです。男性の本音は、“嘘の内容”よりも“つき方”に出ます。
細かく説明しすぎる
嘘をつくとき、男性は不自然なほど説明が多くなる傾向があります。頼んでもいないのに状況を細かく語ったり、話がやたら具体的だったりする場合は注意が必要。自然な会話というより、“納得させよう”という感情が表に出て、必要以上に取り繕ってしまうのです。
聞かれたことにだけ答える
逆に、必要最低限のことしか話さないパターンも要注意。聞かれたことには答えるけれど、自分からは何も補足しない。会話を広げる気がないため、情報が断片的になりやすいのが特徴です。
話の内容に一貫性がない
時間が経つと話の内容が微妙に変わる、前と言っていることが違う。こうしたズレが出てくるのも、嘘のサインのひとつです。男性本人は気づいていなくても、辻褄が合わなくなることは少なくありません。
大切なのは、嘘を見抜こうとすることよりも、“違和感を無視しないこと”。小さなズレや引っかかりは、男性にとってのあなたの立ち位置を映しています。言葉をそのまま受け取るだけでなく、男性の話し方や伝え方に目を向けてみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼現実的な話をするのは「本命だから」。生活の話題に出る男性の本心