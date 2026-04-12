家族に大変さを伝えるのは無駄？諦めていたのは…自分！？【“生きづまる”私たち〜みさとのいら立ち】（3）
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『“生きづまる”私たち』〜みさとのいら立ち 3話【全3話】
夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？
そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。
自分らしく生きるためのヒントが見つかる女性のための応援マンガです！
小学生の男子を育てる専業主婦のみさと。念願だったマンションに引っ越し、家事にも子育てにも手を抜きたくないと考えています。けれど夫も息子もいつもやりっぱなし！ 家のこと全部を抱えてみさとは限界に！？
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【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/
ホームページ：https://www.nyahoko.com/
Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』