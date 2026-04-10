ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ＺＢ１・ゼロベースワン）を生み出した、韓国のグローバルオーディション番組「ＢＯＹＳ ２ ＰＬＡＮＥＴ」から誕生した８人組ボーイズグループ・ＡＬＰＨＡ ＤＲＩＶＥ ＯＮＥ（アルファドライブワン）のキム・ゴヌは８日、活動を一時中断することが発表され、同日に本人もＳＮＳに直筆文を公開し、謝罪した。

キム・ゴヌは「ファンの皆さん、メンバー、現場で尽力されているスタッフの皆さんをはじめ、僕たちのために力を尽くしてくださる全ての方々にお詫び申し上げる」「僕の未熟な言動で、ファンの皆さんに恩返しをするという意に反する姿を見せてしまった。そんな自身に失望し、後悔している」と伝え「今回の事で、僕の行動がどれだけ愚かだったかを痛感した」「改めて自身を振り返る時間を持ち、成熟な人になって（グループに）戻れるよう最善を尽くす」と反省をつづった。

これに先立ちキム・ゴヌは、ある現場でマイクがオンになっていることに気付かず、独り言のように不適切な表現で不満を口にしていたと伝えられ、所属事務所のＷＡＫＥＯＮＥが「当分の間キム・ゴヌは反省の時間を持ち、グループは７人で活動する」と発表した。