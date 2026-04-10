100均の新作が凄い！「ただのチャームじゃないの？！」ダサくないから毎日使えるお助けグッズ

夜道で活躍する反射グッズって、「いかにも安全対策！」という雰囲気で、普段使いしにくいイメージがありますよね。そんな印象をダイソーが一新！チャーム感覚で付けられる可愛い商品がプチプラで手に入るんです。バッグにつけっぱなしでも違和感がなく、むしろワンポイントとして楽しみながら、しっかり身を守ってくれるお助けアイテムですよ♪

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商品情報

商品名：反射キーホルダー キティ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573630331111

いかにも感がない！ダイソーで可愛い反射アイテムが買えます♡

遅い時間の帰宅時や夜道の散歩などで身に着けていると安心できる反射キーホルダー。

しかし、デザインより機能性重視なものが多い印象で、バッグに付けていると「ちょっとダサいな…」と感じてしまうことがありますよね。

そんな時はダイソーにお任せ！キャラクターグッズ売り場にて、キティちゃんデザインのキュートな反射キーホルダーが販売されているんですよ。

裏面はこんな感じ。クリアなポケットが付いていて、中には台紙が入っています。ここに名前などを書いて入れておけるので、持ち物の目印としても便利なアイテムです。

チャーム感覚で使える！ダイソーの『反射キーホルダー キティ』

ボールチェーン付きなので、そのままバッグに取り付けできるのがGOOD。ゴールドのボールチェーンも良いアクセントになって、ぱっと見はバッグチャームのような雰囲気です。

試しに暗闇の中で遠くから照らしてみました。キティちゃんがくっきりと浮かび上がっていますよね。光の粒が集合したラメ感のある光り方で、ライトをぴかっと反射します。

これなら日が暮れていてもしっかり存在を知らせてくれるので、実用性もバッチリです。

今回はダイソーの『反射キーホルダー キティ』をご紹介しました。

いかにもな反射アイテムに見えない可愛さで、毎日使いやすいアイテム。他にも様々なサンリオキャラクターのデザインが出ていますよ。

プチプラなので家族分買ってもお財布に優しいのが◎持っているバッグごとにチャームを付けても良いと思います。

これは遅かれ早かれバズリそうなので、気になった方はお早めにチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。