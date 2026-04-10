NAMING.×HURJABOY ACC♡限定クッションが日本上陸

韓国で話題になったコラボがついに日本上陸♡NAMING.とHURJABOY ACCがタッグを組んだ限定クッションファンデーションが登場しました。可愛さと機能性を兼ね備えたデザインで、使うたび気分が上がる特別なアイテム。ナチュラルなツヤ肌を叶えながら、おしゃれも楽しめる注目コスメです♪

特別なデコレーションケース♡

今回のコラボでは、HURJABOY ACCらしい遊び心あふれるシルバーのエンジェルモチーフケースがセットに。

上品さと可愛さを兼ね備えたデザインで、ポーチから取り出すたびにときめきを感じられます。K-POPアイドルにも支持されるブランドとのコラボならではの特別感が魅力です。

ネイチャーリパブリックから新作「メルティングスティック」♡韓国風チーク登場

ナチュラルツヤ肌を叶える

「ネーミング レイヤード フィットクッション 21P NH」は、SPF50+・PA+++、12g、価格3,190円（税込）。

水分とオイルのバランスにより、素肌のように密着しながら透明感のあるツヤ肌を演出します。重ね塗りでカバー力を調整でき、くすみや黄みをカバーするライトピーチピンクカラーで上品な仕上がりに。

発売情報＆販売店舗

2026年4月18日（土）よりロフト・ロフトネットストアで先行販売、5月1日（金）より全国発売。

公式オンラインストアや楽天市場、Qoo10、ハンズ、ショップイン、アットコスメなどでも取り扱い予定です。

※一部店舗を除く

数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

メイクも気分もアップ

NAMING.とHURJABOY ACCのコラボは、機能性とデザイン性を兼ね備えた特別な一品♡毎日のメイクを楽しくしてくれるだけでなく、仕上がりの美しさにもこだわりたい方にぴったりです。

限定アイテムならではの魅力を、ぜひ体感してみてください♪