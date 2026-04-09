はるやま商事は、4月10日から、ワールドグループのフィールズインターナショナルが展開するキャリアブランド「INDIVI（インディヴィ）」の新作として、過酷な夏の環境下でも快適さと品格を両立する「涼感ストレッチセットアップ」を、全国のはるやま店舗で発売する。同商品は、はるやまでのみ購入できるオリジナルラインアップとなっている。

近年の猛暑に対応し、外気の熱を遮断する遮熱効果とUVカット機能を備えた高機能素材を採用した。衣服内を涼しく保ち、日焼けも防ぐ一着は、自宅で洗えるウォッシャブル仕様で常に清潔感をキープできる。機能性のみならず、独自のパネル切り替えによって、楽な着心地ながらウエストラインをシャープに見せる「INDIVI」らしい立体的な美シルエットを実現した。

本格的なルックスでありながら、カーディガン感覚で羽織れる軽量設計とパンツのウエストゴム仕様によって、究極のストレスフリーを追求。長時間の移動やデスクワークもアクティブに支える。定番の1ボタンジャケットに加え、トレンドの半袖ジャケットやワイドパンツまで揃えた豊富なバリエーションで、夏を快適かつスタイリッシュに乗り切るための新しいビジネスウェアを提案する。

商品特長は、高機能涼感素材として、遮熱・UVカット・ウォッシャブル機能を完備し、夏のビジネス環境を快適にする。独自の美シルエットとして、秀逸なパネル切り替えによって、窮屈感ゼロでウエスト周りをスッキリ演出した。究極の快適性として、カーディガン感覚の軽さと、パンツのウエストゴム仕様で一日中ストレスフリーだという。多彩なバリエーションとして、半袖ジャケットやワイドパンツなど、好みやシーンに合わせた選択が可能になっている。

［小売価格］

1ボタンジャケット：2万2900円

テーパードパンツ：1万4000円

ワイドパンツ：1万4000円

半袖ジャケット：1万9900円

（すべて税別）

［発売日］4月10日（金）

はるやま商事＝http://haruyama.jp