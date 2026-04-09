女優の木南晴夏（40）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。ドラマ共演の人気俳優に「モヤモヤしていること」を告白した。

この日スタートのドラマ「今夜、秘密のキッチンで」で共演する俳優の高杉真宙とそろって登場。木南は高杉にモヤモヤしていることとして「“共演者とご飯行かない派なんです”と言っていましたけど…私、共演者とご飯行きたい派なんです！」と紹介された。

木南は「これは何となく仲良くなるためにご飯行ったりとか、仲良くなってから行ったりしてもいいんですけれど、1回ぐらいは行きたいなって私は思う派なんです、みんなで」と説明。「割と序盤に（高杉が）“僕行かない派なんですよね”って」とぶっちゃけた。

高杉は「これは悪いよ！」と気まずそうに語り、木南は「行かない派の役者さんがもう1人いて。（高杉が）“僕もなんです”っていう話をされていて。3人のシーンで、2人行かない派がいたので、あっもうこのドラマは誘わない…」と思ったと回顧した。

「“いやいや、私は行きたい派なんですけれども。2人行かない派がいらっしゃるということで。この食事会はなしということで”みたいな」と宣言したと語ると、高杉は「すぐに言いましたよ、“だったらみんなで行きましょうよ”って言いましたよ」と弁明した。

MCの「ハライチ」岩井勇気は「無理やりな感じだね」とツッコミを入れ、木南は「そういう考えだっていうのを先に教えておいてもらって良かったです」と淡々。高杉は「みんなで行きましょうよ！」と話して笑わせた。

岩井から「どういう理由なの」と食事にいかない理由を問われ、高杉は「僕は現場以外で共演者の方と会うことはほとんどないんですよ」と告白。「で、普段“あんまりご飯に行かないです”っていう話から、“行かない派です”“僕は家が好きです、行かないです”って」と答えたのだと打ち明けた。

「ハライチ」澤部佑は「インドア派みたいなのを言う感じで言ったら…」とそういう展開になったと確認、高杉は「行きましょうよ、みんなで！」と再び叫んだが、木南は「もう行けない」と淡々。それでも「でも仲良くやってます。これからもっと仲良くなれる」とほほ笑んだ。