ついにやってくれた！「いざというときも快適に使える！」専門店レベルの100均の安心グッズ

防災グッズが充実するダイソーに、ついに『非常用圧縮毛布』が登場しました！圧縮パックになっている毛布で、コンパクトに保管、持ち運びができるのが特徴。密閉されているので衛生面も安心です。全身をすっぽりと覆い隠せる大きさで、保温性も申し分なし。いざというときに備えて、1つあると安心ですよ！

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商品情報

商品名：非常用圧縮毛布

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：縦2m×横1.2m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480936857

いざというときの備えに！ダイソーの『非常用圧縮毛布』が高コスパで優秀

いざというときのために防災用品を揃えておくと安心ですが、避難所で過ごす必要がある場合の備えは意外と見落としがち。食料や救急グッズだけでなく、寝具も揃えておくとより安心できます。

実は、最近ダイソーで『非常用圧縮毛布』を発見しました。まさに持っておくべきだと思い、試しに購入してみました！

価格は770円（税込）。筆者が訪れた店舗では、防災グッズ売り場に陳列されていました。

いざというときにサッと広げて使える毛布です。圧縮パックになっており、コンパクトに保管、持ち運びができるのが特徴です。

密閉されているため、ホコリや湿気、害虫の侵入を防ぎ、長期保管に最適。衛生面で安心です。

とても軽量で、非常用持ち出し袋に入れても重さの負担にならず、ストックを軽量化できます。

また、袋には切り込みが入っており、道具なしですぐに開封可能なのも嬉しいポイントです。

遠くてもよく目立つ、オレンジカラーの毛布です。

サイズは縦2m×横1.2m。袋から取り出すと、元の大きさの毛布に戻ります。

一般的なシングルサイズの毛布が140cm×200cmとなっているので、やや小さいですが、ほぼ変わらないサイズ感です。

全身を覆えてしっかり暖かい！軽量で疲れにくいのも◎

素材はポリエステル100％で、質感はふわふわとしていて手触りが良いです。

開封後は化学繊維系によくある新品の匂いが多少ありますが、個人的には時間の経過とともに徐々に気にならなくなりました。

100円ショップの商品ながら、糸のほつれやはみ出しがなく、しっかりとした作りなのも見逃せないポイント。縫製も丁寧です。

災害時は状況的に水を入手しにくくなりますが、一応手洗いが可能となっています。

あぐらをかいて座った状態で、全身をすっぽりと覆い隠せる大きさ。保温性が高く、室温20度前後の環境では、半袖の上から羽織るとじんわりと暑い…と感じるほど暖かいです。

持っていることを忘れるほど軽く、避難時や長時間の使用でも疲れにくい点も高評価。ただでさえストレスが多い状況の中、少しでも快適に過ごせるのはありがたいです。

今回は、ダイソーの『非常用圧縮毛布』をご紹介しました。

備蓄品はどうしても重くなりがちですが、これなら省スペース、軽量化、実用性を同時に叶えることが可能。避難所への持ち出し袋に1つ入れておくと安心なアイテムです！

ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。