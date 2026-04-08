「なんかエロさすら感じる」ZAZY、後輩芸人にキスを要求!? 「ZAZYの横顔イケメンすぎてドキドキした」
お笑いコンビ・ゼロカランのたいがさんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いタレントのZAZYさんとキスをする様子を公開し、話題となっています。
【写真】ZAZYと後輩芸人のキスショット
この投稿に、ZAZYさんは「ありがとう！いいキスでした！」と反応。また、ファンからは「ZAZYキスする時首に手添えてくれるタイプなんや」「なんかエロさすら感じる」「ZAZYの横顔イケメンすぎてドキドキした」「誰がこの絶妙な距離感で撮影してるのか分からなすぎてエグい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ZAZYと後輩芸人のキスショット
「ZAZYキスする時首に手添えてくれるタイプなんや」たいがさんは「ZAZYさんが単独近くで、ネタ作りへの集中力を高めたい、そして励みになるようにキスして欲しいと連絡がありもちろんイエス！！！」とつづり、3枚の写真を投稿。ZAZYさんと向かい合ったたいがさんは、徐々に顔を近づけます。すると、ZAZYさんは首に手を添え、情熱的にキス。衝撃的なショットです。
「30件以上のイエスマンしました！！！」たいがさんは、同日の投稿で「先輩後輩同期どなたでも！！今から！！ お願い事、手伝って欲しいこと これやって欲しい、〇〇に一緒に来て欲しい なんでもイエスでお答えします！！！！！」と募集。ZAZYさんのキスの要求をはじめ「30件以上のイエスマンしました！！！」と明かしています。企画は大成功だったようです。
(文:堀井 ユウ)